Los supermercados que permanecen abiertos mañana 24 de septiembre, día de la Mercè, en Barcelona y Catalunya

Mañana, día 24 de septiembre de 2025, se celebra La Mercè en Barcelona, considerándose día festivo en la ciudad. Por tanto, la mayor parte de supermercados y comercios permanecerán cerrados durante la celebración. ¿Cuáles han confirmado que mantendrán sus puertas abiertas?

Supermercados abiertos durante la Mercè

Para empezar, los sitios donde no deberías ir, porque algunos centros comerciales de Barcelona como Gran Vía 2, L'Illa, Maremàgnum, Splau, Westfield Glòries y La Maquinistas van a permenacer cerrados ruante el 24 de septiembre.

Tampoco cuentes con que grandes superficies como IKEA, Fnac, El Corte Inglés, Mediamarkt o Primark abran sus puertas, ya que todos cerrarán en Barcelona durante el 24 de septiembre. Ahora sí, vamos a los supermercados que sí tendrán sus puertas abiertas.

Algunas cadenas como Carrefour Express, Supercor y Día van a permanecer abiertos durante el 24 de septiembre, y sus horarios serán los habituales (o los correspondientes a los días festivos). Eso sí, te recomendamos consultarlo de forma concreta en cada supermercado, ya que puede abrir tiendas de la misma cadena que abran y otras que no,.

Otras cadenas de supermercados como Aldi y Lidl sí que van a permanecer cerrados durante la celebración de La Mercè en Barcelona ciudad, pero fuera del área de la ciudad algunos podrían abrir con normalidad. De nuevo, comprueba de forma concreta para asgurarte.

Por tanto, la mayoría de centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados en la ciudad de Barcelona durante el 24 de septiembre, con algunas excepciones en ciertas cadenas de supermercados. Además, fuera de la zona de la ciudad y en el resto de Catalunya todo permanecerá con total normalidad.

Lo más sencillo es no contar con que los establecimientos van a estar abiertos, y si necesitas algún supermercado, asegúrate de que esté abierto antes de realizar el viaje.