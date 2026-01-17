Los supermercados juegan contigo: así consiguen que compres más sin darte cuenta

En ocasiones son movimientos más tímidos y en otros casos estrategias completamente explícitas, pero la realidad de todo es que los supermercados tienen una serie de planes muy bien trazados para hacer que sus clientes compren más. Incluso cuando no tienen la intención de hacerlo.

Las estrategias definitivas de los supermercados para que compres más

Un movimiento tan sencillo como poner pan y leche al fondo del supermercado es habitual. ¿El motivo? Son productos esenciales que todo el mundo debe comprar, y si están lo suficientemente alejados, esto implica que el cliente debe pasearse por todo el espacio de la tienda... y ver todos los otros productos a su alcance.

Similar es el agrandamiento progresivo de los carros de compra; a mayor tamaño, mayor es la sensación de que 'te falta algo' por comprar.

En ese mismo perfil psicológico está el hecho de poner los productos más caros a primera vista, mientras que las marcas blancas suelen ocupar posiciones más rebuscadas.

En esta línea de estrategias sensoriales se conoce también que poner música lenta y una luz cálida invita a caminar más lento, lo que supone mirar más productos. Además, posicionar adecuadamente bollería y pan recién hecho abre el apetito del cliente, lo que promueve la compra de comida.

Ahora es cuando llegamos al apartado de las ofertas. Lógicamente, estos son movimientos deliberados mediante los que intentar persuadir al cliente de la compra de un producto; sugerencias como '3x2', 'solo por tiempo limitado' o 'la segunda unidad al 50%' son de lo más recurrentes.

En una alternativa muy curiosa está el hecho de crear la barrera psicológica del '0.99'. Es decir, que un producto cuente con el precio de '1.99' en lugar de mostrarse directamente '2 euros' crea el efecto de que vale '1 con algo'. Puede parecer una tontería, pero la representación de ese céntimo cambia mucho la impresión sobre el precio general.

Para finalizar, no es sorprendente que se utilicen los propios pasillos del supermercado como una estrategia de venta. El hecho de mover productos constantemente fuerza al cliente a tener que encontrar de nuevo dónde están las cosas, lo que implica visitar más estanterías. Además, los espacios finales repletos de chocolatinas y gominolas son una tentación última muy fuerte.