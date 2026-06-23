Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amazon Prime Days 2026El Pozo - Barça Fútbol salaComunicado RaphinhaPortugal - UzbekistánJulián ÁlvarezMarc MárquezReal MadridMercado Fichajes hoyHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1El Pozo - BarçaPortugal - UzbekistánInglaterra - GhanaPartidos MundialMundial DirectoBarça - Valencia BasketDraft NBA horarioTopuriaSara CarboneroMarc Márquez AndorraRefugio Julián ÁlvarezGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaCuándo juega EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

¿Qué supermercados estarán abiertos mañana, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

La mayoría de los establecimientos bajarán la persiana

Estos serán los supermercados abiertos en Barcelona

Estos serán los supermercados abiertos en Barcelona / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El 23 de junio se celebra la verbena de Sant Joan, una de las noches más esperadas del año en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta tradición, con raíces tanto populares como religiosas, gira en torno a la figura de San Juan Bautista, considerado en la tradición cristiana el precursor de Jesucristo y el encargado de anunciar su llegada, además de haberlo bautizado en el río Jordán.

Más allá de su origen religioso, la festividad está estrechamente ligada al inicio del verano y se ha convertido en una celebración multitudinaria. Hogueras en la playa, petardos y reuniones entre familiares y amigos marcan una noche que se vive intensamente en toda la región, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Tras la verbena, el miércoles 24 de junio es festivo en Catalunya, una jornada que cada año genera la misma duda entre los ciudadanos: qué supermercados y centros comerciales permanecen abiertos para poder realizar compras tras la celebración.

La mayoría de ellos optan por el cierre, ya que el 24 de junio no se encuentra entre los festivos de apertura comercial autorizados de forma general en la comunidad. Esto implica que muchos centros comerciales permanecen cerrados, limitando su actividad a espacios de restauración, ocio o cine en algunos casos.

En el caso de los supermercados, la tendencia general también es el cierre o la apertura muy limitada. Cadenas como Mercadona, Bonpreu i Esclat o Lidl suelen mantener cerrada la mayor parte de sus tiendas en Catalunya durante este festivo, con excepciones puntuales en ubicaciones concretas, especialmente en zonas turísticas.

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / L

Sin embargo, otras cadenas sí ofrecen más flexibilidad. Carrefour es una de las opciones más habituales, ya que sus formatos de proximidad, como Carrefour Express o algunos Carrefour Market, pueden abrir con horarios reducidos, normalmente en torno a la jornada de mañana o con cierre a media tarde, dependiendo del establecimiento. También Dia y Caprabo pueden mantener parte de su red operativa, aunque depende del barrio y el tipo de tienda.

Noticias relacionadas

Supermercados de proximidad como Condis o Supercor suelen ser de los más accesibles durante los festivos en Barcelona, ya que muchos de sus establecimientos están habituados a abrir domingos y días no laborables.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ignacio Solsona, abogado experto en jubilación: así puedes aumentar tu pensión hasta 350 euros al mes
  2. Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: 'A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás
  3. Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
  4. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
  5. El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
  6. Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
  7. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad
  8. La confesión de Iker Jiménez sobre la entrevista con Florentino Pérez: 'Se sentó sin saber...

¿Qué supermercados estarán abiertos mañana, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

¿Qué supermercados estarán abiertos mañana, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

La Seguridad Social lanza una advertencia: jubilarse antes puede salir más caro de lo que crees

La Seguridad Social lanza una advertencia: jubilarse antes puede salir más caro de lo que crees

¿Qué centros comerciales abrirán mañana, 24 de junio en Barcelona por Sant Joan y cuáles cerrarán?

¿Qué centros comerciales abrirán mañana, 24 de junio en Barcelona por Sant Joan y cuáles cerrarán?

Extinguido el incendio que ha obligado a desalojar la Torre Moeve en Madrid: "Oímos una explosión"

Extinguido el incendio que ha obligado a desalojar la Torre Moeve en Madrid: "Oímos una explosión"

Los 30 productos más vendidos en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Los 30 productos más vendidos en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendido en Madrid

Confirmado por la DGT: todos los coches deberán llevar un nuevo sistema obligatorio a partir del 7 de julio

Confirmado por la DGT: todos los coches deberán llevar un nuevo sistema obligatorio a partir del 7 de julio

La UE se pone seria y ya estudia qué pasará con este importante complemento para la pensión de algunos jubilados

La UE se pone seria y ya estudia qué pasará con este importante complemento para la pensión de algunos jubilados