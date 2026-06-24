¿Qué supermercados están abiertos hoy, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

El 23 de junio se celebra la verbena de Sant Joan, una de las noches más esperadas del año en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta tradición, con raíces tanto populares como religiosas, gira en torno a la figura de San Juan Bautista, considerado en la tradición cristiana el precursor de Jesucristo y el encargado de anunciar su llegada, además de haberlo bautizado en el río Jordán.

Más allá de su origen religioso, la festividad está estrechamente ligada al inicio del verano y se ha convertido en una celebración multitudinaria. Hogueras en la playa, petardos y reuniones entre familiares y amigos marcan una noche que se vive intensamente en toda la región, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Tras la verbena, este miércoles 24 de junio es festivo en Catalunya, una jornada que cada año genera la misma duda entre los ciudadanos: qué supermercados y centros comerciales permanecen abiertos para poder realizar compras tras la celebración.

La mayoría de ellos optan por el cierre, ya que el 24 de junio no se encuentra entre los festivos de apertura comercial autorizados de forma general en la comunidad. Esto implica que muchos centros comerciales permanecen cerrados, limitando su actividad a espacios de restauración, ocio o cine en algunos casos.

En el caso de los supermercados, la tendencia general también es el cierre o la apertura muy limitada. Cadenas como Mercadona, Bonpreu i Esclat o Lidl suelen mantener cerrada la mayor parte de sus tiendas en Catalunya durante este festivo, con excepciones puntuales en ubicaciones concretas, especialmente en zonas turísticas.

Supermercado Lidl / L

Sin embargo, otras cadenas sí ofrecen más flexibilidad. Carrefour es una de las opciones más habituales, ya que sus formatos de proximidad, como Carrefour Express o algunos Carrefour Market, pueden abrir con horarios reducidos, normalmente en torno a la jornada de mañana o con cierre a media tarde, dependiendo del establecimiento. También Dia y Caprabo pueden mantener parte de su red operativa, aunque depende del barrio y el tipo de tienda.

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Supermercados de proximidad como Condis o Supercor suelen ser de los más accesibles durante los festivos en Barcelona, ya que muchos de sus establecimientos están habituados a abrir domingos y días no laborables.