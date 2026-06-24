Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusPrimera ronda Draft NBAAday MaraTopuriaRival España MundialMessiJulián ÁlvarezMarc MárquezMercado Fichajes hoyPartidos MundialMundial DirectoBarça - Valencia BasketEscocia - BrasilHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Sara CarboneroMarc Márquez AndorraMadre TopuriaLuis EnriqueAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

¿Qué supermercados están abiertos hoy, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

La mayoría de los establecimientos bajarán la persiana

Estos serán los supermercados abiertos en Barcelona

Estos serán los supermercados abiertos en Barcelona / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El 23 de junio se celebra la verbena de Sant Joan, una de las noches más esperadas del año en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta tradición, con raíces tanto populares como religiosas, gira en torno a la figura de San Juan Bautista, considerado en la tradición cristiana el precursor de Jesucristo y el encargado de anunciar su llegada, además de haberlo bautizado en el río Jordán.

Más allá de su origen religioso, la festividad está estrechamente ligada al inicio del verano y se ha convertido en una celebración multitudinaria. Hogueras en la playa, petardos y reuniones entre familiares y amigos marcan una noche que se vive intensamente en toda la región, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Tras la verbena, este miércoles 24 de junio es festivo en Catalunya, una jornada que cada año genera la misma duda entre los ciudadanos: qué supermercados y centros comerciales permanecen abiertos para poder realizar compras tras la celebración.

La mayoría de ellos optan por el cierre, ya que el 24 de junio no se encuentra entre los festivos de apertura comercial autorizados de forma general en la comunidad. Esto implica que muchos centros comerciales permanecen cerrados, limitando su actividad a espacios de restauración, ocio o cine en algunos casos.

En el caso de los supermercados, la tendencia general también es el cierre o la apertura muy limitada. Cadenas como Mercadona, Bonpreu i Esclat o Lidl suelen mantener cerrada la mayor parte de sus tiendas en Catalunya durante este festivo, con excepciones puntuales en ubicaciones concretas, especialmente en zonas turísticas.

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / L

Sin embargo, otras cadenas sí ofrecen más flexibilidad. Carrefour es una de las opciones más habituales, ya que sus formatos de proximidad, como Carrefour Express o algunos Carrefour Market, pueden abrir con horarios reducidos, normalmente en torno a la jornada de mañana o con cierre a media tarde, dependiendo del establecimiento. También Dia y Caprabo pueden mantener parte de su red operativa, aunque depende del barrio y el tipo de tienda.

Noticias relacionadas

Supermercados de proximidad como Condis o Supercor suelen ser de los más accesibles durante los festivos en Barcelona, ya que muchos de sus establecimientos están habituados a abrir domingos y días no laborables.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  2. Ignacio Solsona, abogado experto en jubilación: así puedes aumentar tu pensión hasta 350 euros al mes
  3. Ya es oficial: estos pensionistas no recibirán la paga extra de verano 2026
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: basta un tercio de los vecinos para aprobar estas instalaciones energéticas en la comunidad
  5. Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
  6. El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
  7. Confirmado por la DGT: después de la baliza V16, todos los coches deberán llevar un nuevo sistema obligatorio a partir del 7 de julio
  8. La DGT alerta: hasta 200 euros de multa por esta señal que confunde a muchos conductores

¿Qué supermercados están abiertos hoy, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

¿Qué supermercados están abiertos hoy, 24 de junio por Sant Joan en Barcelona y Catalunya?

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Los 30 productos más vendidos en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Los 30 productos más vendidos en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

El Leapmotor B10 REEV Hybrid permite disfrutar de una sobresaliente autonomía combinada de hasta 900 km

El Leapmotor B10 REEV Hybrid permite disfrutar de una sobresaliente autonomía combinada de hasta 900 km

Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'

Precio de la gasolina y diésel hoy, 24 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 24 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, miércoles 24 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 24 de junio: las horas más baratas y más caras

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia