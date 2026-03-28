Los supermercados con más clientes en Catalunya: este es el top 5 actual

Condis, Caprabo, Consum, Bonpreu y Lidl dominan el consumo en Catalunya… pero cada uno lo hace por razones muy distintas. No son solo marcas de renombre, son empresas que han entendido qué hacer para ganarse a los consumidores.

Por qué estos supermercados dominan el consumo en Catalunya

Vale la pena comenzar hablando de Condis, que se trata del supermercado en el que más consumidores confían en Catalunya. Esto se explica en gran parte por ser la cadena con más tiendas (más de 700 tiendas), además de que tiene una presencia muy fuerte en barrios, lo que da pie a una clientela recurrente.

En segundo lugar están los supermercados de la línea Caprabo. En este caso hablamos de toda una insignia de Catalunya con más de 300 establecimientos por la totalidad del territorio. Con los años, Caprabo ha ganado una fuerte presencia en grandes ciudades y ha logrado fidelizar a mucho cliente.

A continuación toca hablar de Consum. En tiempos recientes, el supermercado ha protagonizado una gran expansión por Catalunya, lo que hace que se trate de la marca que más ha crecido en el territorio últimamente. Gana cuota de clientes año a año gracias a su positiva relación calidad/precio.

Supermercado Lidl / sport

En este punto, en lo que sería el 'cuarto puesto', aparecen los supermercados Bonpreu/Esclat. Y en este caso hablamos de una marca muy particular dado que pese a no ser número 1 en cuanto a clientes totales, sí que se desmarca generalmente como la cadena que deja mayor satisfacción.

Los supermercados Bonpreu son muy utilizados por los hogares de Catalunya, y tiene unas valoraciones por la calidad de su producto local genuinamente elevada. Esto hace que los clientes de Bonpreu sean especialmente fieles a la marca.

En última instancia hay que mencionar a Lidl. El crecimiento del supermercado ha sido constante estos últimos años y la gran razón de ello es bien clara: sus descuentos y precios amigables. Si mantiene esta política, está claro que su expansión seguirá.

Obviamente, estas clasificaciones podrían cambiar mucho en próximos años dependiendo de las condiciones que adopte cada supermercado para los clientes. Dicho esto, ¿está tu supermercado favorito entre los destacados?