Qué supermercados abren el sábado y domingo de Semana Santa en Barcelona: la decisión de Mercadona, Caprabo o Dia para el fin de semana

Empieza la cuenta atrás para que lleguen a su fin las fiestas de Semana Santa, aunque todavía queda por delante todo el fin de semana y el Lunes de Pascua.

El sábado y el domingo son dos días en los que muchos españoles optan por viajar o reunirse para comer con familiares y amigos. Sin embargo, deben tener en cuenta que puede resultar difícil encontrar un supermercado abierto. Por eso, conviene informarse bien sobre qué cadenas tienen previsto abrir sus puertas, ya que, aunque no todos los días son festivos, sí forman parte de un puente.

Como es habitual en estas fechas, habrá pocos supermercados operativos en Barcelona.

Mercadona

La cadena de Juan Roig Alfonso abrirá con total normalidad el sábado, pero cerrará el domingo.

Lidl

Los supermercados de Lidl abrirán el sábado, aunque el domingo bajarán la persiana.

Aldi

La empresa alemana aplica la misma decisión que la mayoría de supermercados y abrirá el sábado todos sus establecimientos en la Ciudad Condal de 9:00 a 21:00 horas. El domingo cerrarán.

Dia

Los supermercados Dia abrirán en Barcelona durante todo el fin de semana con su horario habitual, de 9:30 a 21:00 horas, aunque el domingo solo estarán abiertas algunas tiendas. Por ello, lo más recomendable es consultar la página web y verificar el horario de cada establecimiento.

Caprabo

El sábado estarán abiertos de 8:30 a 22:30, mientras que el horario del domingo varía según la tienda.

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Todos los supermercados El Corte Inglés estarán abiertos el sábado, pero bajarán la persiana el domingo.