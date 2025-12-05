SUPERMERCADOS
¿Qué supermercados abren este sábado 6 de diciembre, festivo en Barcelona?
Los supermercados que permanecen abiertos en Barcelona durante el puente del 6 al 8 de diciembre.
Se acerca el puente de diciembre de 2025, formado por el Día de la Constritución y la Inmaculada Concepción, ambos festivos nacionales, que van a generar un parón comercial en plena época navideña. ¿Cuáles son los supermercados que van a permanecer abiertos en Barcelona? Hacemos un repaso.
Los supermercados abiertos durante el puente
El puente del 6 al 8 de diciembre en Barcelona la mayoría de supermercados cierran al menos un día por normativa festiva, pero BonÀrea destaca por mantener sus puertas abiertas los tres días: sábado en horario normal, domingo por la mañana y lunes completo. Por tanto, se convierte en la opción estrella para hacer algunas compras si son necesarias durante estos días.
Otras cadenas como ALDI solo abren el sábado 6 en horario habitual, mientras Lidl da un paso más allá con posibles aperturas el lunes en algunos locales, aunque con variaciones por municipio. El Corte Inglés, Hipercor y Carrefour mantienen horarios amplios sábado y lunes, y Carrefour Express añade el domingo a la lista.
Dicho lo cual, siempre es recomendable que se verifique cada tienda de forma individual (aunque formen parte de estas cadenas), ya que diferentes factores y normativas locales pueden alterar los turnos, especialmente en DIA y Caprabo, donde van a predominar las aperturas parciales o matutinas.
El puente y el interés por conocer qué cadenas van a permanecer abiertas demuestran cómo el auge de las compras anticipadas para Navidad están a la orden del día, resaltando cómo un festivo (o puente, en este caso) pueden complicar la logística diaria, pero nada que no se pueda superar con un poco de planificación.
Si resides en Barcelona, un par de apuntes: si necesitas hacer alguna compra, hazla lo antes posible para evitar el cierre de posibles supermercados durante el día 6 y el día 8, también durante todo el fin de semana. Y no olvides repasar de forma individual cada uno de los locales, puesto que sus horarios pueden variar respecto al de otros, aunque sean la misma cadena.
