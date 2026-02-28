¿Qué supermercados abren el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía?

El sábado 28 de febrero, como muchos andaluces ya lo saben, se celebra el tradicional Día de Andalucía, una jornada festiva en toda la comunidad autónoma. Y como sucede cada año, muchos ciudadanos se preguntan qué supermercados estarán abiertos y cuáles cerrados durante esta fecha tan señalada.

Según el calendario oficial de festivos aprobado por la Junta de Andalucía, el 28 de febrero es festivo autonómico, lo que afecta a la actividad comercial de las ocho provincias andaluzas. No obstante, la apertura depende de la política de cada cadena y del régimen de libertad horaria de cada municipio.

Supermercados que habitualmente cierran

Cadenas como Mercadona suelen cerrar sus establecimientos en festivos autonómicos, incluyendo el Día de Andalucía. La empresa valenciana mantiene como normal general no abrir ni domingos ni festivos, salvo excepciones muy puntuales.

También es habitual que Aldi y Lidl cierren sus supermercados, aunque puede haber excepciones en zonas turísticas o de gran afluencia (como grandes centros comerciales).

En el caso de El Corte Inglés, la apertura depende del centro y de si está ubicado en una zona con autorización comercial especial.

¿Qué supermercados pueden abrir el 28 de febrero?

Algunas grandes superficies sí suelen operar en festivos, especialmente en municipios con libertad horaria o que sean considerados como grandes centros turísticos. Es el caso de hipermercados de Carrefour, que en años anteriores han abierto el 28 de febrero, o de Alcampo, una cadena francesa que no suele cerrar sus puertas el Día de Andalucía.

Aunque algunas grandes superficies puedan abrir el 28 de febrero, muchos supermercados permanecerán cerrados, así que si necesitas hacer compras importantes, lo más prudente es adelantarlas al viernes 27 de febrero o confirmar previamente el horario de tu supermercado habitual.