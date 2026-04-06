Qué supermercados abren el Lunes Santo, 6 de abril, en Barcelona: la decisión de Mercadona, Caprabo o Dia para este día

El Lunes Santo es festivo en toda España, debido a que se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro por María y la purificación del Templo de Jerusalén.

Es un día en el que muchos preparan comidas con familiares y amigos, pero deben tener en cuenta que les costará encontrar un supermercado abierto. Por eso, conviene estar bien informado sobre qué cadenas tienen previsto abrir sus puertas a pesar de la festividad.

Como es habitual en domingos y días festivos, habrá pocos supermercados operativos en Barcelona. Al tratarse de un festivo que no está incluido entre los autorizados por la Generalitat para la apertura comercial, la mayoría de los centros comerciales permanecerán cerrados.

Mercadona

La cadena de Juan Roig Alfonso se mantiene firme en su política habitual en festivos, así que todas sus tiendas en Barcelona bajarán la persiana.

Lidl

Los supermercados de Lidl cerrarán en toda Barcelona.

Aldi

La empresa alemana aplica la misma decisión que la mayoría de supermercados y cerrará todos sus establecimientos en la Ciudad Condal.

Dia

Los supermercados Dia abrirán en Barcelona el Lunes Santo, aunque lo harán en horario reducido, de 9:30 a 14:30. Sin embargo, algunos mantendrán su horario habitual, de 9:30 a 21:00 horas. Lo más recomendable es acudir a la página web y mirar el horario de cada tienda.

Caprabo

La mayoría cerrarán, pero las tiendas más céntricas abrirán de 8:30 hasta las 22:30 horas.

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Todos los supermercados El Corte Inglés estarán cerrados el Viernes Santo en Barcelona, al igual que sus centros.