El supermercado que no venderá bombones Lindt en Navidad: aquí el motivo

Al igual que está sucediendo en España, en nuestro país vecino, Francia, también ha comenzado la temporada de Navidad mucho antes de lo previsto. Sin embargo, consumidores de los supermercados E.Leclerc se han llevado una sorpresa un tanto desagradable: los famosos bombones Lindor y los surtidos de chocolate Lindt han desaparecido de sus estanterías.

Miles de consumidores han descubierto en los últimos días estanterías vacías donde tradicionalmente se exhiben los productos más vendidos de la firma suiza, un hecho que ha causado indignación en redes sociales.

Tenemos que recurrir a la prensa nacional, como Le Parisien o Sud-Ouest, para conocer el verdadero motivo de este 'vacío': la cadena de supermercados e hipermercados E.Leclerc ha dejado de vender los productos navideños de Lindt en alrededor de 700 establecimientos estas fiestas.

La razón es un desacuerdo entre ambas compañías acerca de las condiciones comerciales aplicadas a los productos de temporada. Aunque inicialmente se temía que la ruptura afectase a todo el catálogo de Lindt, lo último que sabemos es que únicamente se verán afectados los productos navideños, como calendarios de Adviento, figuras de chocolate o surtidos.

El detonante lo encontramos en una disputa relacionada con la histórica escalada en el precio del cacao: entre 2023 y 2024, el coste del cacao se triplicó, alcanzando picos de hasta 12.000 dólares por tonelada debido a las malas cosechas y condiciones climatológicas adversas en África.

Lindt, al igual que otras empresas, intentó trasladar este aumento en el coste de producción la precio final, pero E.Leclerc ha rechazado aplicar dichas tarifas.

Quizás la solución definitiva no llegue hasta que el precio del cacao baje y los productos Lindt disminuyan su coste de venta...