SUPERMERCADOS
Este supermercado "regala" dinero sólo durante unos días: 5 euros de vale por cada 10 de compra
Si vives en Asturias, esto te interesa: sólo hasta el 13 de diciembre, la apertura de este supermercado trae una promoción muy jugosa.
En Asturias acaba de abrir sus puertas un nuevo y enorme supermercado de la cadena Masymas que se estrena por todo lo alto, repartiendo dinero y regalos entre los primeros clientes. Su inauguración se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos comerciales de estos días tras el puente de la Constitución.
Un estreno a lo grande
La nueva superficie comercial se presenta como un “gigantesco supermercado”, con una amplia sala de ventas, zonas específicas para frescos y todo tipo de productos de gran consumo en un mismo espacio. Desde su primer día, la afluencia ha sido notable, con colas desde primera hora para aprovechar estas promociones especiales de apertura.
Tal y como ha indicado el propio Masymas a través de sus redes sociales, el establecimiento regala vales y cantidades de dinero directo para gastar en tienda, además de otros obsequios promocionales. Uno de los más interesantes es el que te premia con un vale de 5 euros por compras superiores a 10 euros (hasta un máximo de 10 vales).
Esta promoción estará disponible desde ya mismo y hasta el próximo 13 de diciembre y puedes aprovecharla acudiendo a este centro Masymas, situado en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), en la Avenida de Oviedo, Asturias. Pero hay más durante todo este mes.
Del 15 al 31 de diciembre se entregará un vale de 5 euros por cada compra de 50 euros... es decir, que este nuevo y enorme supermercado de Masymas ha puesto toda la carne en el asador para que su estreno sea lo más exitosos posible, y viene estupendamente bien en estas fechas navideñas.
Quienes se acerquen a esta nueva gran superficie encontrarán un modelo de supermercado moderno, con pasillos amplios, mucha iluminación y secciones muy definidas para agilizar la compra. Es una apuesta muy grande de la cadena Masymas, como podemos comprobar con estas promociones.
Una vez se pase el efecto de la inauguración con estos descuentos y regalos, el reto del supermercado será fidelizar a esos compradores con precios competitivos y demás servicios. Pero, al menos durante estas semanas, es una fantástica opción si resides en Asturias.
- Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona
- La última evidencia de la separación entre Pep Guardiola y Cristina Serra al descubierto
- Alfredo Duro, resignado y de 'bajón' por la situación del Real Madrid: 'Se te ríen en la cara
- Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026
- No es el Botafumeiro: El restaurante en Barcelona elegido por Deco para cenar con Saviola, Maicon y el hijo de Laporta
- Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix
- Los rumores se confirman: Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo juntos
- Cambios en la jubilación: la Seguridad Social subirá la edad para algunos trabajadores a partir de 2026