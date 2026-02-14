Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supermercado o hipermercado: dónde sale más barato hacer la compra

Si tienes dudas sobre qué establecimiento visitar, te cuento todo lo que necesitas saber

Archivo - Carros de la compra en un supermercado

Cristian Miguel Villa

Para muchas personas comprar en un supermercado o un hipermercado puede no supone una gran diferencia a primera vista. Sin embargo, cada tipo de establecimiento tiene unas claras ventajas que se pueden aprovechar para acabar dando con un buen ahorro.

Una diferencia clave entre el supermercado y el hipermercado remite a las dimensiones del local; en un supermercado generalmente encontramos un espacio que va de los 400 a los 2.500 m², mientras que en un hipermercado suele superar esas cifras con facilidad.

Esto no solo tiene un impacto en el tipo de productos y distribución, con los supermercados centrándose más en alimentación y productos básicos del hogar y los hipermercados ofreciendo una oferta más variada (desde alimentación hasta electrónica o textil); también afecta a los precios.

Al comprar generalmente al por mayor, los hipermercados se convierten en un espacio fantástico para realizar compras de productos básicos como arroces, pastas o aceites en grandes cantidades, o incluso apostando por unas marcas blancas que se encuentran en mayor volumen.

Pero por otro lado, los supermercados pueden ser una opción más recomendable si se van a realizar compras en menores unidades o enfocadas al consumo diario. Además, en el supermercado suelen plantearse ofertas más agresivas mediante las que intentar fidelizar a los clientes.

También hay que pensar en otros factores llamativos; los hipermercados en ubicaciones periféricas suelen tener unos precios más asequibles, mientras que los supermercados en zonas céntricas pueden aumentar el precio de sus productos precisamente a causa de su proximidad.

En general, hay que imaginar un escenario como el siguiente: si uno compra un pack de 6 litros de leche, es bastante probable que salga más barato en un hipermercado. Pero si se compra una sola unidad, el supermercado suele ser la opción adecuada.

Y tú, ¿sueles comprar más en supermercado o hipermercado? ¿Qué es lo que te hace decantarte por una opción u otra? Elegir bien dónde haces la compra no es solo comodidad: puede marcar la diferencia entre gastar de más cada mes o ahorrar cientos de euros al año.

