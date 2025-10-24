El supermercado español que batirá récord de beneficios en 2025

Quizás no estaba en el radar de muchos hasta hace unos pocos años, pero Consum, la cooperativa valenciana de supermercados, ha confirmado estar ya preparada para cerrar el mejor ejercicio económico de su historia: prevé superar la barrera de los 5.000 millones de euros en ventas en 2025, un crecimiento interanual de alrededor del 6%.

Antonio Rodríguez, su director general, ha sido el responsable de confirmar estas previsiones tan optimistas en el marco del congreso Aecoc de gran consumo, en el que destacó que los resultados de 2025 están superando todas las expectativas.

"La previsión inicial era alcanzar los 4.995 millones, pero finalmente superaremos los 5.000", aseguró el directivo, adelantando que Consum también batirá su récord de beneficios, fijado en los 108 millones de euros que alcanzó en 2024: "nuestra obligación es mejorarlos porque al ser cooperativa, una gran parte de ellos se reparte entre los socios y queremos que ese reparto sea cada vez mayor".

El crecimiento de Consum se apoya principalmente en el buen comportamiento del consumo de alimentación: las marcas de fabricante están impulsando gran parte del mercado, mientras que las marcas blancas crecen de forma más moderada. En el caso de Consum, el 85% de sus referencias corresponden a productos de marca propia y el 15% a marcas de fabricantes.

Por otro lado, gracias a estos resultados, Consum sigue creciendo y tiene previsto abrir 18 supermercados propios y 35 franquiciados cada año, alcanzando los 1.000 establecimientos en Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Sin embargo, la compañía descarta por ahora nuevas adquisiciones a corto plazo, después de haber integrado en 2024 nueve tiendas del grupo Kuups.

Y por cierto, todavía queda la temporada navideña: Consum espera una campaña de Navidad muy positiva, especialmente en la Comunidad Valenciana, puesto que en 2024 se vio afectada por la DANA y sus efectos en el comercio.