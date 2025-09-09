Este es el supermercado más barato de España según la OCU, y está en Barcelona

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desvelado cuál es el supermercado más barato que hemos encontrado en España durante 2024 y lo que llevamos de 2025, pero al nivel más concreto posible: sabemos cuál es el establecimiento, que se ubica en Barcelona.

El supermercado más barato de España

Según ha publicado la OCU, el supermercado más barato de España en 2024 y 2025 es el Alcampo situado en la Avenida Diagonal de Barcelona. Se trata de un establecimiento con precios muy competitivos, especialmente en los de marca blanca y uso diario.

El estudio de la OCU ha analizado más de 150 mil precios de productos en más de mil supermercados situados en 65 ciudades españolas, evaluando tanto cadenas nacionales como regionales. Es decir, se trata de una investigación pormenorizada.

Dentro del estudio, otras cadenas de tiendas se han situado en buenas posiciones (aunque por detrás de Alcampo y este establecimiento en concreto), como pueden ser Dani, Tifer, Deza, Family Cash y Más Ahorro, principalmente locales y regionales.

Entre las grandes marcas, la OCU ha señalado que el supermercado más caro es Supercor, y otras cadenas conocidas como Lidl, Consum y Aldi son consideradas como opciones competitivas. La clave está en realizar comparaciones de precio y también de calidad de productos.

Alcampo es una cadena que está destacando cada vez más a nivel general por sus precios competitivos, como demuestran con el precio del aceite de oliva en estos últimos meses, por ejemplo. Su apuesta se basa en optimizar los precios lo máximo posible, sobre todo en sus propias marcas.

Así que ya sabes, Alcampo se sitúa como el supermercado más económico de España en estos últimos dos años y, en concreto, el que está situado en la Avenida Diagonal de Barcelona se lleva el premio de oro, según la OCU.