SUPERMERCADOS

Este supermercado arrasa en redes con su 'wrapped' al estilo Spotify: ¿qué es lo que más has comprado en 2025?

Lidl pone en marcha su particular Wrapped y parece tener éxito

Supermercados Lidl

Supermercados Lidl

David Cruz

David Cruz

Spotify fue una de las primeras aplicaciones en preparar lo que hoy en día conocemos como 'Wrapped', una especie de resumen con todas las estadísticas del año. ¿El objetivo? Fidelizar a sus usuarios de cara al uso de la app.

Poco a poco se le han ido sumando muchas más empresas, como Sony o Nintendo en el terreno de los videojuegos, o Apple Music en el apartado del streaming musical. Sin embargo, nunca antes había visto un supermercado abrazar una táctica de marketing que funciona: Lidl ya tiene su propio 'wrapped' en la app para clientes.

Así es el 'wrapped' de Lidl: el supermercado del ahorro

Algunos usuarios han comenzado a reportar en redes sociales que Lidl ya tiene un apartado en su aplicación móvil para descubrir las estadísticas referentes a 2025 como usuario: por ejemplo, una puntuación en base a tu actividad con cupones, ofertas, rasca y gana, cheque plus, Lidl Pay y 'sobre mí' o un listado con los productos más comprados.

Como podéis imaginar, este 'wrapped' de Lidl ofrece una experiencia visual y dinámica muy en la línea de los resúmenes anuales que se han popularizado en otras plataformas digitales.

A través de pantallas animadas y mensajes personalizados, la app muestra datos como el número de visitas a tienda, el ahorro acumulado gracias a promociones o cupones e incluso cuáles son tus tres productos favoritos en base a tus compras.

La iniciativa no solo busca entretener, también reforzar el vínculo entre la marca y el consumidor y alcanzar a nuevos usuarios: si estos que ya utilizan la app comparten el 'wrapped', llegan a personas que todavía no usan la app o incluso nunca han comprado en Lidl.

Es evidente que 'Wrapped' es una técnica de marketing que ha llegado a quedarse y cada año la vemos en más sectores. Ahora ha llegado el turno a los supermercados: probablemente el año que viene más cadenas se sumen a la iniciativa.

