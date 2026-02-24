La supermansión de 20 millones que vende el exjugador de la NBA, Tony Parker (43 años): Un parque acuático privado en una superficie de 30 campos de fútbol

El dinero que se mueve en la NBA es abismal y, en el caso de las superestrellas de la liga, es todavía más escandaloso. En la actualidad, el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, es el jugador mejor pagado, con un sueldo anual de 59 millones de dólares, aunque hay 14 nombres más que no bajan de los 50 millones, entre los cuales Nikola Jokic, Luka Doncic o LeBron James.

Tanto dinero da para mucho y aunque en el pasado los ingresos de los deportistas no eran tan altos, normalmente han ido acorde con el aumento general del coste de vida. Así, los ingresos de los mejores jugadores del planeta de la década de los 2000 y 2010 fueron igualmente suficientes para comprar coches, fundar empresas o adquirir inmuebles del más alto standing.

Tony Parker es uno de los mejores bases de la historia de los San Antonio Spurs. / AFP

Un claro ejemplo es la supermansión que compró el legendario base francés de los San Antonio Spurs, Tony Parker, conocido en el parqué por ser uno de los mejores directores de juego y fuera de él por su relación con Eva Longoria entre los años 2007 y 2011.

Según la página especializada, Basketball Reference, el '9' consiguió ganancias por valor de más de 168 millones de dólares en las 18 temporadas que estuvo en la liga de baloncesto estadounidense, un dinero que usó para conseguir una de las casas más espectaculares del estado de Texas, aunque parece que su venta está siendo algo más complicada de lo que esperaba.

Así es la '9 Rue Parker'

Se trata de una propiedad de casi 20 millones de dólares llamada '9 Rue Parker' a la que no le falta de absolutamente nada, construido al más puro estilo mediterráneo de 1.200 metros cuadrados, en un terreno de 21 hectáreas -unos 30 campos de fútbol-, que recientemente ha puesto a la venta y que algunos portales definen como un "complejo turístico privado".

Entrada señorial de la supermansión de Tony Parker en Texas. / Realtor.com

La definición no es baladí porque cuenta con elementos completamente surrealistas para una casa común, como el parque acuático privado más grande del estado texano y uno de los más grandes del mundo, que incluye toboganes, cascadas, grutas y hasta una zona de buceo.

El parque acuático privado de la casa de Tony parker. / Realtor.com

Aunque no es la única comodidad exclusiva, pues cuenta con pistas para practicar diferentes deportes, como el tenis, vóley-playa o, como no podía faltar, una pista de baloncesto cubierta, que se ubica dentro de un gimnasio de más de 550 metros cuadrados donde también se ubican los vestuarios y hasta una sala de juegos. Las sorpresas no terminan ahí, ya que la propiedad cuenta con un huerto frutal e incluso una estancia en la que conviven varias tortugas.

El gimnasio de Tony Parker en su casa de Texas, con la pista de baloncesto y la sala arcade al fondo. / Realtor.com

El interior del hogar tampoco se queda corto y cuenta con elementos arquitectónicos que incluyen mármol o travertino. La casa tiene seis dormitorios y nueve baños, biblioteca, sala de cine, habitación para masajes y hasta una peluquería, aunque lo más destacado es una suite con terraza privada, jacuzzi y vestidores. También hay una vinoteca con capacidad para 1.500 botellas.

Una estancia del interior de la mansión de Tony Parker en Texas. / Mr. Real State

No podía faltar el espacio para los invitados, que tiene los lujos propios de la casa principal, como una cocina o un garaje: "Me gusta ser anfitrión y cuando mis amigos vienen de Francia, sabes que es un vuelo largo, así que quería un lugar donde pudieran venir para estancias prolongadas", señalaba el propio Parker al respecto en el 'New York Post'.

Sin duda, una de las casas más increíbles entre los hogares de los jugadores NBA, aunque el propio exjugador reveló que le gustaría venderla porque cada año pasa más tiempo en Francia, donde es propietario del ASVEL, club de baloncesto en su nación, aunque recientemente ha revelado su intención de empezar una carrera en los banquillos.