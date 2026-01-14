La superborrasca en Groenlandia que causará un efecto dominó y cambiará el tiempo del fin de semana en España

La situación geopolítica de la isla más grande del planeta, Groenlandia, está acaparando titulares desde que empezara el año 2026 por la reiterada intención de Donald Trump de anexionarla a los Estados Unidos, pese a que está bajo protección de Dinamarca. Su situación es seguida por expertos en política y temerosos de lo que pueda comportar una invasión norteamericana a un territorio de la OTAN, aunque desde hace unos días, también miran con lupa los meteorólogos.

El motivo, lejos de los problemas del ser humano, es una superborrasca que se ha originado allí y que puede tener consecuencias en el clima de la Península Ibérica de cara al final de esta misma semana, trayendo nuevamente unos días marcados por la inestabilidad.

Una bandera de Groenlandia y otra de Dinamarca ondean en la 'isla de hielo'. / ·

El efecto dominó meteorológico que afectará a España

Según apunta el portal especializado Meteored, en las últimas horas se ha incrementado la actividad de un ciclón extratropical en el sur de la isla que se asemeja al último fenómeno que ha arrasado con el tiempo en Europa, la borrasca Goretti, aunque igualmente la nueva viajará en dirección al Viejo Continente durante las próximas horas.

En España, aunque no afectará de manera directa, sí que activará otra borrasca más pequeña asociada que augura un cambio de tiempo y que puede dejar una meteorología complicada incluso en puntos del litoral mediterráneo, convirtiendo la estabilidad climática en una odisea durante estas fechas.

La superborrasca en el sur de Groenlandia que cambiará el tiempo en España. / Meteored

Según apuntan los expertos, de cara al viernes el país podría verse afectado por una vaguada relacionada con la depresión secundaria que parte de la principal en Groenlandia. Esto provocaría, además de lluvias en muchos puntos, un descenso marcado de las temperaturas debido a la llegada de este aire polar marítimo.

Respecto a los potenciales chubascos, el fenómeno podría propiciar la creación de centros de bajas presiones en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz, por lo que los cúmulos tormentosos no serían de extrañar de cara al fin de semana, así como la llegada de viento, aunque todavía sin certeza de las localidades donde más puede afectar, según apunta el modelo europeo.

Según este, el jueves empezaría a llover por Galicia y el cantábrico, hasta extenderse hasta el centro peninsular y el tercio occidental sur. El viernes sería cuando llegaría la vaguada y se repetirían las lluvias en puntos de Galicia, Extremadura y Andalucía, con posibilidad de tormentas y granizo, además de posible nieve en las cordilleras cántabra y centrales.

Finalmente, el fin de semana la situación inestable llegaría a la parte oriental, dejando chubascos de hasta 50 litros por metro cuadrado en el mencionado Golfo de Cádiz y en Catalunya (además del resto de puntos mencionados con anterioridad), con especial afectación en forma de nieve en el Pirineo.