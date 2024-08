¿Cómo puedo superar la muerte de mi mascota? Consejos para atravesar el duelo

Las mascotas que se encuentran en los hogares españoles son uno más en la familia y esto, cuando se produce el fallecimiento de nuestros animales sentimos como si se hubiera ido una parte muy importante de nuestra vida.

Si sientes que no puedes con el dolor que te produce la pérdida, a continuación te mostramos algunos consejos que podrían ayudarte en este difícil momento:

No te sientas culpable: la muerte o desaparición de una mascota es muy dolorosa. No te preocupes si te sientes muy triste porque has pasado años con ella y es lógico lo que sientes.

Comunica tus sentimientos: compartir sus sentimientos con amigos, familiares o incluso un profesional puede ser reconfortante. No tengas miedo de expresar lo que sientes.

Encuentra maneras de recordar: mantén viva la memoria de tu mascota a través de fotos, vídeos o cualquier otro recuerdo especial que tengas. Esto puede ayudar a preservar el amor y los momentos compartidos.

Considera la posibilidad de adoptar nuevamente: con el pasar del tiempo, si sientes que estás listo, abrir tu corazón a otro animal puede ser una forma positiva de canalizar tu amor y cuidado. No es un reemplazo, pero puede ayudar a llenar el vacío.