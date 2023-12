El súper despiste de Tom Holland que llevaba 5 años sin pagar las facturas del agua: "Pensaba que era gratis"

Tom Holland siempre ha estado al pie del cañón, el joven actor británico lleva trabajando desde que tenía once años, ha protagonizado grandes éxitos en las taquillas con films como 'Lo imposible' de J.A. Bayona, 'The Crowded Room' o la saga 'Spider-Man,' donde interpreta al superhéroe.

Tanta cantidad de trabajo ha llevado al actor a tomarse un año sabático del mundo de la actuación. Durante estos meses el joven ha tenido tiempo para centrarse en su vida personal y volver a reconectar con la realidad, incluso le ha servido para sorprenderse con algunos detalles que se le habían pasado por completo, como que para vivir hay que pagar las facturas, porque el protagonista de Spider-Man ha reconocido que lleva cinco años sin pagar el agua.

Con mucho humor, Holland ha reconocido en una entrevista para 'The Hollywood Reporter' que hacía poco había descubierto que llevaba más de cinco años sin pagar la factura del agua porque pensaba que no tenía que hacerlo.

"Me enteré que no había pagado mi factura del agua durante cinco años, pero solo porque no sabía que había que hacerlo. Simplemente, pensaba que el agua era gratis en Inglaterra", reconoció.

Actualmente, Tom está viviendo en el Reino Unido con su familia porque quería pasar más tiempo "en un solo lugar" y está centrado en recuperar la estabilidad en su vida después de haber reconocido que tenía un problema con el alcohol y ya lleva más de un año sobrio.

"Necesitaba resetear, realmente necesitaba un descanso", afirma el actor. "He estado actuando desde que tenía once años sobre el escenario en Londres y no he tenido un descanso desde entonces. También he tenido mucha suerte, no lo doy por sentado", reconoce.