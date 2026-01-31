La Super Bowl 2026 dispara el precio de los anuncios: hasta 10 millones de dólares por 30 segundos

La NFL es la competición de fútbol americano más importante del mundo. El campeonato cuenta con 32 equipos, distribuidos a partes iguales entre la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.

Después de la temporada regular, la Super Bowl es la final de los playoffs de la NFL, que enfrenta a los campeones de conferencia. En esta ocasión, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se disputarán el Trofeo Lombardi.

La final se disputará el próximo domingo, 8 de febrero de 2026, en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara (California, Estados Unidos), campo de los San Francisco 49ers.

Este acontecimiento está marcado como una de las fechas más importantes de la programación televisiva. La retransmisión de la Super Bowl es la más seguida del año en Estados Unidos, y una de las más populares en todo el mundo.

Por lo tanto, este partido se ha convertido en uno de los mayores escaparates publicitarios para los anunciantes. Según los responsables de publicidad de la cadena NBC, los anuncios de la Super Bowl han alcanzado los 10 millones de euros por 30 segundos.

El portal especializado Bloomberg ha señalado que las empresas que dominarán la programación provienen del sector tecnológico, farmacéutico y bienestar. Además, cerca del 40% de los patrocinadores de este año no participaron en la edición anterior.

"No hay nada que genere tanta notoriedad como la Super Bowl, y por eso creo que las marcas siguen apostando por ella", afirmó Mark Marshall, de NBC Universal.

Finalmente, cabe destacar que los espectadores que decidan ver el partido por 'streaming' en la plataforma Peacock de NBC verán anuncios diferentes: "Es una buena forma de que los profesionales del marketing entren en el juego sin pagar el precio completo, y aun así, alcancen una audiencia nacional".