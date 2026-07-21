Sumar carga contra Ferran Torres en el Congreso de los Diputados: "Es fundamental impedir que una empresa que acapara 20 viviendas en Valencia pueda comprar para especular"

El reciente triunfo de la Selección Española en el Mundial ha situado a Ferran Torres en el centro de la actualidad deportiva, pero también en un inesperado foco parlamentario.

Este martes, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado públicamente al delantero por su participación en una sociedad de inversión inmobiliaria que, según el diputado, contribuye a la presión sobre el mercado de la vivienda en la Comunidad Valenciana.

Ibáñez, también diputado de Compromís, felicitó a la Selección por el título mundial antes de enlazar el éxito deportivo con un repaso de cómo ha cambiado el acceso a la vivienda desde el Mundial de 2010. A partir de ahí, dirigió sus declaraciones hacia el futbolista valenciano.

Las acusaciones sobre Eleven Future Invest

El portavoz señaló directamente a Eleven Future Invest, la empresa gestionada por Ferran Torres y su hermana Arantxa. Según datos citados por Ibáñez y publicados por Forbes, la sociedad acumula veinte propiedades en Valencia y Catalunya y supera los 6,5 millones de euros de patrimonio inmobiliario.

Ibáñez calificó esta actividad como un ejemplo de "empresas y fondos buitre que compran casas para especular" y defendió la necesidad de recuperar la proposición de ley de Sumar para limitar la adquisición masiva de viviendas por parte de sociedades de inversión: "es fundamental impedir que una empresa que acapara 20 viviendas en Valencia pueda comprar para especular".

El debate sobre la vivienda

El diputado contextualizó sus críticas en la evolución del mercado inmobiliario: en 2010, afirmó, un piso entero en Valencia costaba unos 500 euros, mientras que en 2026 ese precio apenas alcanza para una habitación en un piso compartido, con una media de 550 euros. Aunque el salario mínimo ha aumentado de 633 a 1.184 euros, Ibáñez sostiene que el encarecimiento del alquiler ha sido mucho mayor.

El portavoz insistió en que la situación es "insostenible" y reclamó "medidas valientes" para frenar la especulación, mencionando de nuevo la empresa del futbolista como ejemplo de prácticas que, a su juicio, agravan el problema.

El uso del tirón mediático de Ferran Torres

La intervención de Ibáñez también dejó entrever una estrategia comunicativa: aprovechar el enorme impacto mediático del delantero tras el Mundial para amplificar su mensaje sobre la vivienda.

El portavoz recurrió a la figura de Ferran, autor del gol decisivo en la final y uno de los nombres más comentados del país, para garantizar que su denuncia sobre la especulación inmobiliaria llegara a más público y obtuviera mayor atención en la prensa parlamentaria.

Un frente inesperado para el delantero

La polémica llega apenas un día después de la celebración en Madrid del título mundial, donde Ferran Torres fue protagonista.

Su actividad empresarial, sin embargo, ha abierto un debate que trasciende lo deportivo y se adentra en la discusión sobre el acceso a la vivienda en España.