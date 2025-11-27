HOGAR
De sueño rural a drama familiar: la increíble historia de una familia italiana que acabó en los tribunales
Una familia de Italia lo perdió ante la búsqueda de un sueño imposible
Seguramente todo el mundo ha soñado en algún momento con vivir una vida de tipo más rural, medieval o incluso de fantasía: en bosques, cazando y recolectando y siendo autosuficiente. Aunque puede parecer algo viable, una familia italiana ha acabado afrontando un infierno.
La rocambolesca historia de una familia italiana en autosuficiencia
Esta es la historia de una familia de cinco miembros: padre, madre, dos hijas y un hijo, los cuales vivían en una casa aislada, en un bosque de la región de Abruzzo en Italia. Contaban con energía solar, agua de un pozo y todo lo que pudieran necesitar, pero aun así sus vidas acabaron en tragedia.
La pesadilla arrancó con un hongo: uno de los hijos enfermó por intoxicación, y a este le siguieron el resto de miembros de la familia. Como consecuencia de ello, las autoridades se vieron forzadas a intervenir en las vidas de la familia.
De esta forma, un tribunal acabó llegando a la consideración de que la vivienda no reunía las cualidades necesarias como para declararla apta. No solo eso, sino que se determinó que la propia unidad familiar no vivía en condiciones adecuadas.
Dos elementos que destacó el tribunal de forma negativa fueron que, en primer lugar, los niños no recibían una debida escolarización. Y en segundo lugar, que en términos de sanidad la vivienda no cumplía con los mínimos necesarios.
El resultado de todo esto fue la pérdida de la tutela de los niños por parte de los padres, haciendo que pasaran a ser dados en adopción. Además, se restringió fuertemente la relación familiar, limitando la posibilidad de contacto directo.
Lo que se puede sacar en claro de todo esto es que incluso si una vida autosuficiente suena atractiva a día de hoy, esta debe seguir cumpliendo unos requisitos básicos para que sea viable. De lo contrario, puede acabar en consecuencias nefastas para todos los involucrados.
¿Qué te parecen las acciones del tribunal para con los padres? ¿Crees que es justo que les retiraran la tutela de sus hijos o fue una sanción excesiva?
- Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte
- Dani Alves vuelve a la carga y se convierte en predicador: 'El Dios que está allí es el mismo que está aquí
- Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela cómo le sacaba del recreo: 'Vamos Leo, que Maradona hay uno solo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'No se pueden empezar las vacaciones un viernes
- Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: 'La Lotería igual se te congela un poco
- Un abogado laboralista cuenta el truco para cobrar el paro pese a renunciar al trabajo voluntariamente
- Coleccionistas enloquecen por estas 100 pesetas: comprueba si tienes una en casa
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul