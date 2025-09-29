El sueño más extraño de Dani Mateo (46 años) con Roncero: "Tenía 1.000 millones en una cuenta secreta en Panamá"

Se ha vivido algo único en la última emisión de 'Zapeando', programa de La Sexta. Como es habitual, el presentador Dani Mateo comenzó repasando la actualidad televisiva con su característico tono humorístico, y no dejó pasar la oportunidad de mencionar la contundente victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid (5-2).

En consecuencia del derbi madrileño, 'El Chiringuito' decidió realizar un programa especial para analizar todo lo vivido sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. No obstante, el momento más comentado fue el cara a cara entre dos de los tertulianos más emblemáticos del formato de Mega: Tomás Roncero y Cristóbal Soria.

Tras revivir el momento de tensión en 'Zapeando', Dani Mateo se sinceró con toda la audiencia del programa. "Voy a decir una cosa. No tengo remate para esto, pero quiero compartirla", empezó diciendo.

Después de varios segundos de intriga, el presentador de 'Zapeando' confesó que "¡esta noche he soñado con Tomás Roncero!", una declaración que dejó a todos los colaboradores presentes sin palabras.

Dani Mateo detalló el sueño: "Estábamos en un juicio donde yo era el abogado que le defendía porque, no se sabe por qué, Tomás estaba implicado en un caso de corrupción".

El principal motivo que otorgó es que Roncero, en el sueño, "tenía 1.000 millones en una cuenta secreta en Panamá". Una situación que le tenía inquieto porque él era su abogado: "Estaba preocupado por Tomás".

En pleno sueño, Dani Mateo mantuvo una breve conversación con el tertuliano de 'El Chiringuito': "Si tienes 1.000 millones, ¿por qué vistes así?". Una pregunta que tuvo respuesta: "Para que no se note".

El presentador de 'Zapeando' no comentó nada más sobre el sueño que mantuvo con Roncero, dejando a la audiencia con ganas de conocer más detalles de la historia.