El sueño de todos, cumplido por una familia británica en España: "Ahorramos 2.800 euros al mes"

Muchos británicos vienen a a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. En el día de ayer, el diario 'The Sun' explicó el caso de la familia Diegz, una pareja, Ruben y Lisa, junto a su hijo, que decidió dejarlo todo atrás para instalarse en Gran Canarias. Una decisión que les ha cambiado la vida.

El marido, de 40 años, comentó al medio inglés que la decisión de irse a España "fue una decisión rápida". El británico confirmó que "cambió mi vida, pero sabía que era lo correcto para mí y para nuestra familia".

La decisión de vivir en Maspalomas la tomaron después de la pandemia. Actualmente, pagan un total de 830 euros al mes por su apartamento, que cuenta con cuatro habitaciones, jardín y terraza. El alquiler que están pagando representa un tercio de lo que cuesta una habitación en Londres, donde el precio ronda los 2.400 euros al mes.

Ruben, que dirige una empresa de comercio electrónico 'online', declaró que uno de los motivos de acudir a España era por la educación de su hijo: "Quería poder llevar a nuestro hijo al parque sin ver pandillas de jóvenes".

Uno de los aspectos que más valoran es que disfrutan de la vida "sin estrés". No obstante, el círculo cercano de la familia no veía con buenos ojos la decisión que estaban tomando: "Todos pensaban que estábamos locos. Mucha gente no entendía qué nos motivaba ni cómo planeábamos hacerlo".

"Cuando vives aquí, te das cuenta de lo caro que es comprar comida en Gran Bretaña. Empiezas a preguntarte por qué la comida en casa es tan cara", explicó a 'The Sun', aparte de comentar que hacen más vida social, ya que salen a comer tres veces a la semana fuera.

Sobre la educación de su hijo, Ruben no puede estar más satisfecho, tanto a nivel educativo como económico: "Nuestro hijo asiste a la escuela internacional local y cuesta menos de 600 euros al mes. Es la mitad del precio de la guardería en Gran Bretaña".

Los gastos mensuales son considerablemente más bajos que en el Reino Unido. Por ejemplo, pagan poco más de 70 euros por electricidad y 33 euros por Internet. La pareja confirma que "ahorramos 2.800 euros al mes".