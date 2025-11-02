No sueltes la chaqueta si vives en Catalunya: El Meteocat avisa de bajada de temperaturas

Ya hemos entrado en el mes de noviembre y además, nos encontramos en un puente importante debido a la festividad de todos los santos. Sin embargo, las temperaturas están siendo protagonistas debido a los diversos cambios que estamos teniendo, algo que hoy también lo han demostrado.

El tiempo que nos espera hoy en Catalunya

Empezamos por la mañana, donde la nubosidad mermará progresivamente de oeste a este y se restringirá al cuadrante noreste y en la vertiente norte del Pirineo, mientras que en el resto del país quedará poco o medio nublado por nubes altas y medianas, algunas a sotavento de las cordilleras, así como con estratos bajos aislados al altiplano.

A partir del final de la mañana, además, crecerán nubarrones en el noreste y de forma más aislada en otros lugares de la mitad norte del litoral central.

Hasta mediodía se espera precipitación débil, intermitente y escasa en cotas altas del Pirineo (cota de nieve: 2.000 metros). A partir de entonces habrá algunos chubascos en el interior del cuadrante noreste y en el resto del norte del litoral central, con una cota de nieve en torno a los 2.300 o 2.400 metros.

Serán de intensidad débil o localmente moderada y acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes de precipitación. Es decir, no vamos a esperar muchas lluvias en el día de hoy, así que en ese sentido puedes estar tranquilo en caso de que tengas algún plan.

La temperatura mínima se dará al final del día y será entre ligeramente y moderadamente más baja, especialmente en cotas altas del Pirineo. La temperatura máxima bajará entre ligeramente y moderadamente, o puntualmente acusadamente en el tercio norte, sobre todo en la vertiente norte del Pirineo.

La visibilidad será buena en general, aunque en el noreste será entre buena y regular, localmente mala en zonas de montaña. Independientemente, también será regular o mala en cotas medias y altas de la vertiente norte del Pirineo.

Hasta media mañana, el viento soplará flojo y variable en general, con predominio del componente oeste flojo, aunque más reforzado en el litoral sur, en el prelitoral y en cotas altas del Pirineo, donde habrá algunos golpes fuertes.

A partir de entonces, soplará de componente norte y oeste entre flojo y moderado con algunos golpes fuertes en general, y muy fuertes de mistral en el tercio sur y de tramontana en el Empordà.

Aparte, soplará viento flojo y de dirección variable en el sector central del litoral y prelitoral con ratos de componente sur flojo. Además, en puntos del interior durante las horas centrales de la jornada habrá también viento flojo de componente sur.