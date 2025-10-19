Sueldo de un minero en 2025: Esto es lo que cobra un profesional en España

Como bien sabemos, la minería sigue siendo, con diferencia, el sector más peligroso de España. Solo en 2024 se registraron seis muertes laborales, una cifra que se traduce en una tasa de 27,7 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, la más alta del país.

El sector minero en España atraviesa una etapa de cambios profundos, con sueldos aún competitivos, elevados riesgos laborales y una industria que busca adaptarse a un nuevo modelo energético.

Lo que cobra un minero en España en 2025

El salario medio de un minero en España ronda actualmente entre 2.500 y 3.000 euros brutos al mes, aunque esta cifra puede variar de forma notable según la experiencia del trabajador, el tipo de explotación —ya sea a cielo abierto o subterránea— y la región en la que opere.

A estos sueldos se suman complementos y bonificaciones por productividad o por la extracción de determinados minerales, que pueden elevar considerablemente los ingresos mensuales.

Aun así, pese a la buena remuneración y como te comentaba antes, la minería sigue siendo uno de los oficios más duros y peligrosos del país, con una tasa de siniestralidad y mortalidad muy superior a la de la mayoría de sectores industriales.

Grupo de mineros / ·

En los últimos años, la minería europea ha vuelto a ganar protagonismo gracias a la creciente necesidad de materias primas estratégicas y nuevas fuentes de energía. Este resurgir del sector ha disparado la demanda de ingenieros y técnicos especializados, lo que a su vez ha impulsado al alza los salarios dentro de la industria.

En España, un ingeniero de minas puede percibir un salario medio de alrededor de 40.000 euros brutos al año, aunque esta cifra queda por debajo de lo que se paga en países como Noruega, donde los ingresos pueden superar los 70.000 euros anuales.

Un minero en su puesto de trabajo. / Turismo Asturias

Sin embargo, la realidad para los mineros que trabajan directamente en la extracción de minerales es diferente. Aunque desempeñan un papel fundamental en la obtención y procesamiento de recursos como carbón, hierro, oro, cobre o incluso diamantes, sus salarios suelen ser inferiores a los de los ingenieros.

Además, el sector minero español ha vivido un proceso de reducción en las últimas décadas, especialmente en la minería del carbón, que ha experimentado cierres masivos de explotaciones y reestructuración del sector, lo que ha afectado tanto a la cantidad de empleos como a las condiciones laborales.