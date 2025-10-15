Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ECONOMÍA

El sueldo de los albañiles, en el centro de la polémica: "No siempre reflejan su experiencia"

Cristian Lara habla sin tapujos de los problemas a los que se enfrenta el sector de la construcción

Si no hay presupuesto, ni contrato y el albañil o fontanero no está dado en la seguridad social, ambas partes habrán cometido una ilegilidad.

Si no hay presupuesto, ni contrato y el albañil o fontanero no está dado en la seguridad social, ambas partes habrán cometido una ilegilidad.

David Cruz

David Cruz

Cada profesión tiene establecido un sueldo medio diferente, y este puede depender de la empresa, de la experiencia y de otros factores como la antigüedad. Sin embargo, hay algunos sectores en los que hay sueldos más bajos que en otros, e históricamente el sector de la construcción viene luchando contra la precariedad laboral, especialmente desde la explosión del boom inmobiliario.

Cristian Lara, albañil y empresario, ha hablado acerca de los sueldos de obreros y peones como él en el podcast 'Sector oficios'. E indicó que la nómida de los trabajadores del sector de la construcción y las reformas "no siempre reflejan su experiencia ni su formación".

En este sentido, "creo que ahora mismo un profesional que te alicate bien, que tú le puedas explicar un trabajo, que te vayas y lo dejes ahí... Debería estar cobrando 2.800 euros al mes".

El invitado del podcast lamentó que existiesen tantas diferencias salariales dentro de un mismo sector: "no puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre 1.500 o 1.600 euros, tan solo 100 euros de diferencia".

A todo esto, Lara comenta que no es nada fácil encontrar personal que esté cualificado en el campo de la construcción: solo se queda con 1 de cada 10 peones con los que trabaja, demostrando que la experiencia es necesaria a la hora de buscar trabajadores.

¿Qué dice el convenio? El sueldo de un peón o paleta suele ser 1.800 euros netos, aunque suele haber numerosas horas extras y este salario puede alcanzar los 2.400 euros mensuales al mes, cifra que comparte el propio empresario.

Cristian Lara insiste en que los salarios en el sector de la construcción deben ser elevados para justificar la experiencia de los trabajdores, pero siguen existiendo pocas diferencias entre los sueldos de un peón y de un oficial de primera. ¿El reto a resolver?

