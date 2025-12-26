La suculenta indemnización a un trabajador de Vigo despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón

En Vigo pasan cosas extrañas. En plena época navideña, cabe resaltar la batalla con Badalona para tener el árbol más grande del país y sus luces son conocidas por toda España por su cantidad.

Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con batallas políticas, sino que se trata de un trabajador de un hipermercado que ha visto cómo le plantaban en la calle por invitar a sus compañeros a unos cruasanes.

Un café con leche y un cruasán. / Shutterstock

Como se suele hacer en muchas empresas, el hombre quiso invitar a su cuadrilla de trabajo a un tentempié por el día de su cumpleaños y compró unas pastas que tenían un valor cercano a los 70 euros, aunque inicialmente solamente abonó poco más de 10, aunque más tarde terminaría pagando el resto.

Ni corta ni perezosa, la empresa decidió echarle pese a que llevaba desde 1992 de servicio por el proceso de compra incorrecto, así como también al gerente responsable del hombre afectado. La excusa fue que la normativa interna no permite hacer compras de esta manera y obliga a abonar todo el importe de la compra en el primer momento.

Un horno como el que inició todo el proceso en Vigo. / Fleca Iglesias

Sin embargo, el afectado decidió tomar cartas en el asunto y puso el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que consideró el despido improcedente y ahora obliga a la empresa a tomar medidas que no esperaba.

La justicia apunta que como la invitación de los cruasanes se realizó antes de la apertura del hipermercado, no existe ningún perjuicio económico ni a la imagen corporativa y no habría incurrido en ningún proceso en el que debieran echarle.

Mazo de juez. / ·

Por eso, declaró improcedente el despido y obligó a la empresa a readmitir al hombre. Además, el gerente también se ve beneficiado por la denuncia ya que la empresa ahora está obligada a pagar una importante indemnización de 105.716 euros, según recoge 'Executive Digest'.

Esta sentencia permite poner luz sobre la importancia para las empresas de tomar medidas disciplinarias acordes con el acto producido y a no usar cualquier excusa para dejar a sus trabajadores sin su sustento económico, sobre todo en aquellos casos en los que las personas llevan muchos años dando servicio.