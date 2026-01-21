¿Subirán los salarios este 2026? Así afectaría a tu nómina la posible subida del SMI

El Ministerio de Trabajo ha intensificado las negociaciones para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI), una de las principales herramientas del Gobierno para proteger los ingresos más bajos y hacer frente al aumento del coste de la vida.

La última propuesta plantea elevar el SMI un 3,1% en 2026, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento de 37 euros al mes respecto a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Según fuentes de Trabajo, alrededor de 1,5 millones de personas se verían directamente afectadas por el incremento si finalmente se aprueba con estas cifras.

Uno de los puntos clave de la negociación es la fiscalidad del SMI. El Gobierno quiere que el salario mínimo no tribute en el IRPF para que la subida se note realmente en el bolsillo de los trabajadores. Esta condición todavía depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda, que no ha cerrado su posición.

Los sindicatos, que al principio pedían incrementos más altos, han moderado sus expectativas tras conocer la propuesta del Gobierno. "Ni aquiescencia ni rechazo aún, pero pedimos un ejercicio de responsabilidad", afirmó el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, tras la última reunión.

Una vez que se cierre el acuerdo, la subida tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y probablemente aprobarse mediante decreto ley, que luego deberá ser convalidado por el Congreso.