Subir el salario mínimo no siempre ayuda a los trabajadores, advierte 'The Economist'

En estos momentos, el salario mínimo interprofesional (SMI) español se sitúa en 1.381,3 euros brutos mensuales, una cifra que ha aumentado mucho en la última década: allá por enero de 2016, el SMI se situaba en apenas 764 euros mensuales. Sin embargo, lo que parece ser una buena noticia, podría ser en realidad la peor de todas.

La publicación británica The Economist ha publicado un interesante artículo que ha avivado el debate económico: los gobiernos deberían frenar la subida del salario mínimo. Lejos de ser siempre beneficiosa, puede generar efectos negativos sobre el empleo y la economía.

Como decía, en su último número, la revista cuestiona la política de aumentar constantemente el SMI, describiéndola como una medida que "cuesta poco y genera votos", pero que a largo plazo es inefuciente.

Según la publicación, después de más de una década de incrementos en países como España, Reino Unido, Polonia y Corea del Sur, existen herramientas "mucho mejores" para combatir la pobreza sin distorsionar el mercado laboral.

'The Economist' avisa que el aumento del salario mínimo puede desacelerar la generación de empleo y degradar los puestos de trabajo existentes: aumento de accidentes laborales, recortes en seguros médicos y encarecimiento de los productos, son tan solo algunas de las posibles consecuencias.

Como alternativa, este artículo sostiene instrumentos como los créditos fiscales al trabajador, los cuales permiten aumentar los ingresos de los hogares sin perjudicar el empleo ni encarecer la economía:

"Puede que carezcan del atractivo de los salarios mínimos, cuyos costes están bien ocultos, pero la opción responsable tras años de subidas agresivas es detenerlos", concluye el diario.

Cuando sube el SMI, las empresas pagan más, por lo que los precios pueden subir, sin que necesariamente todos los trabajdores se beneficien, empeorando progresivamente muchos empleos existentes. Esa es la principal razón por la que 'The Economist' no ve con buenos ojos las continuas subidas del salario mínimo.