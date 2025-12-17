La subida del SMI tendría truco: estos serían los efectos para empleadores y empleados

En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha estipulado la posibilidad de que el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) experimente una subida del 7,5% a partir del próximo año 2026.

Una medida que la entidad tendría que negociar con los Sindicatos y la CEOE, siendo esta última la que no estaría de acuerdo con la propuesta de Yolanda Díaz (optando más por una subida del 1,5% en su lugar).

Pero, ¿qué efectos tendría esta subida del SMI tanto en empleados como empleadores? Una pregunta a la que daba respuesta Pilar García de la Granja en la última emisión de ¨Herrera en COPE¨.

Y es que, según los cálculos de la periodista, el incremento propuesto por el ministerio podría costarle unos 1.000 euros adicionales al trabajador a nivel anual en caso de que cotizase en la Seguridad Social.

Esto último es algo que tendría un efecto directo en la nómina de la persona por aquello de que, al percibir más dinero, mayor sería la cantidad de impuestos a ganar y, paradójicamente, su salario neto sería menor a la cifra estipulada.

No obstante, la peor parte se la llevarían los empleadores, quienes se verían obligados a abonar unos 45.000 euros más al año en consecuencia a esta subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Y es que la subida propuesta por el Ministerio de Trabajo está generando mucha división de opiniones y críticas al respecto, tal y como ha ocurrido con otros cambios anunciados desde el gobierno.

Por lo demás, solo queda ver en qué acaban resultando estas negociaciones y si, con esta subida, aquellos trabajadores que perciban el SMI dejarían de estar exentos o no de pagar IRPF.