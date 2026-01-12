Subida del SMI en 2026: cuánto aumentará el salario mínimo y quién gana más

El salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir en 2026, aunque la cifra definitiva aún se encuentre en plena negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. La propuesta que actualmente lidera la mesa de diálogo social plantea un incremento del 3,1%, lo que elevaría el SMI hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros que estaban vigentes en 2025.

Se trata, por lo tanto, de un aumento de 37 euros más al mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 una vez se apruebe oficialmente. Además, el Gobierno ha confirmado que el salario mínimo seguirá exento de tributación en el IRPF, lo que implica que los trabajadores que lo perciban notarán la subida íntegra en su nómina, sin descuentos fiscales adicionales.

¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta subida? Los trabajadores con salarios más bajos, especialmente aquellos que se encuentran en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios, donde el SMI tiene un mayor impacto.

Además, estudios corroboran que también se verán favorecidos jóvenes y mujeres, colectivos sobrerrepresentados entre aquellos que perciben el salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, las posturas entre los agentes sociales siguen siendo dispares: CCOO y UGT reclaman una subida dle 7,5% argumentando que permitiría avanzar con mayor rapidez al objetivo de que el SMI sea el 60% del salario medio neto, recomendación de la Carta Social Europea.

Por su parte, la CEOE defiende un aumento más moderado del 1,5%, alegando el impacto en coste para empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Con el objetivo de alcanzar un acuerdo lo antes posible, el Ministerio de Trabajo ha abierto la puerta a revisar las reglas de desindexación en contratos públicos, una concesión que podría acabar inclinando la balanza y confirmar ese aumento del 3,1% en el SMI de cara a 2026. Quizás antes de que termine el mes de enero.