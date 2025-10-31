ECONOMÍA
Así es la subida de salario que quiere impulsar Yolanda Díaz a los trabajadores por encima del SMI
La ministra de Trabajo cree que sería "profundamente injusto" que "una renta de 17.000 euros al año" acabe pagando un IRPF similar al de rentas superiores
El Ministerio de Trabajo sigue preparando el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. El organismo dirigido por Yolanda Díaz ha encomendado a los expertos que "formalicen un planteamiento de revalorización del SMI".
La propuesta del departamento contempla "dos situaciones", que el SMI siga sin tributar y que pague IRPF. Aunque el coeficiente que iría a Hacienda es inferior al resto de rentas, la subida podría quedar mermada.
Según la estimación del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), si el aumento del SMI del ejercicio anterior hubiera tributado algunos perceptores habrían destinado el 43% de la subida en impuestos.
Por lo tanto, la vicepresidenta segunda cree que sería "profundamente injusto" que "una renta de 17.000 euros al año" acabe pagando un IRPF similar al de otras rentas muy superiores. Asimismo, la ministra de Trabajo reclama cambios en los tramos más bajos del IRPF.
Además, Díaz considera que no solo se debe producir un aumento del SMI, sino una subida de los salarios que se mantengan ligeramente por encima. En estos casos, algunos trabajadores superan este importe mínimo al recibir un complemento.
De esta manera, se deberían contabilizar extras como: nocturnidad, penosidad, peligrosidad, toxicidad, antigüedad, idiomas, incentivos, primas y comisiones, entre otros.
El departamento del Gobierno pretende de esta forma que el SMI de los trabajadores esté vinculado al salario base, y no al que terminan percibiendo con la suma de los complementos mencionados.
Finalmente, Trabajo y Hacienda tendrán que definir si el salario mínimo es una renta demasiado baja para tributar o si la Agencia Tributaria necesita que los contribuyentes aumenten, debido a la subida de perceptores.
