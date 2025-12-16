Subida de pensiones confirmada: Así será el aumento que experimentarán en 2026

Se ha hablado mucho en las últimas semanas de una subida de las pensiones a lo largo del próximo año 2026, la cual se produciría a partir del mismo 1 de enero (es decir, dentro de un par de semanas).

Algo que se debe a que estas siempre han de ajustarse a las subidas del IPC y, en este mismo sentido, la Seguridad Social acaba de confirmar de qué cifras concretas estaríamos hablando.

En este mismo sentido, el incremento en las pensiones medias asciende a los 571,35 euros percibidos de manera anual, lo cual se ajusta al aumento del 2,7% del IPC de cara al año que viene.

Por otro lado, hay que recordar que este aumento será proporcional con respecto a la cifra que otros jubilados perciban a través de sus respectivas pensiones, siendo menor en las más bajas y mayor en las más altas.

Y es que esta medida se toma con el objetivo de no perjudicar la suficiencia económica de aquellas personas que se encuentren jubiladas, aunque estamos ante un sistema que todavía se pone en duda.

Sobre todo, por las preocupaciones que están surgiendo últimamente en relación a la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, sobre todo, a causa del envejecimiento de la población de España.

Ante esta situación, el gobierno estaría planeando nuevas medidas y presupuestos, pero aún tendremos que esperar unos meses para conocer cómo se producirán exactamente.

