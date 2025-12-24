Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PENSIONES

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Todas las pensiones suben en 2026: jubilación, viudedad y no contributivas

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales

David Cruz

David Cruz

Pensionistas, estás de enhorabuena. La Seguridad Social ha confirmado que a partir del próximo 1 de enero de 2026, las pensiones protagonizarán un incremento notable que lo notarán especialmente vuestros bolsillos.

Las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7% mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%, excepto aquellas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%. Esta misma subida se aplicará también a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como al Ingreso Mínimo Vital.

Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación pasará de 1.511,51 € a 1.552,32 €, mientras que la media de viudedad aumentará de 937,18 € a 962,48 € y la de incapacidad permanente de 1.316,69 € a 1.352,24 €.

La revalorización responde tanto al IPC como a la reciente reforma de pensiones, conocida popularmente como la reforma de Escrivá, que establece aumentos superiores para las pensiones mínimas, priorizando a quienes tienen cargas familiares o condiciones especiales.

Por ejemplo, un jubilado menor de 65 años con cónyuge a cargo verá su pensión pasar de 15.786,40 € a 17.586,05 € anuales (14 pagas), mientras que una pensión mínima sin cónyuge subirá de 12.241,60 € a 13.098,51 €.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez alcanzarán los 8.807,06 € anuales, frente a los 7.905,80 € de 2025. La pensión máxima también aumentará, pasando de 3.267,60 € a 3.356,40 € mensuales, con un tope anual de 47.009,62 €.

Esta medida busca proteger a los pensionistas más vulnerables y garantizar que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, consolidando un incremento histórico en los últimos años.

