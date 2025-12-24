PENSIONES
Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026
Todas las pensiones suben en 2026: jubilación, viudedad y no contributivas
Pensionistas, estás de enhorabuena. La Seguridad Social ha confirmado que a partir del próximo 1 de enero de 2026, las pensiones protagonizarán un incremento notable que lo notarán especialmente vuestros bolsillos.
Las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7% mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%, excepto aquellas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%. Esta misma subida se aplicará también a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como al Ingreso Mínimo Vital.
Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación pasará de 1.511,51 € a 1.552,32 €, mientras que la media de viudedad aumentará de 937,18 € a 962,48 € y la de incapacidad permanente de 1.316,69 € a 1.352,24 €.
La revalorización responde tanto al IPC como a la reciente reforma de pensiones, conocida popularmente como la reforma de Escrivá, que establece aumentos superiores para las pensiones mínimas, priorizando a quienes tienen cargas familiares o condiciones especiales.
Por ejemplo, un jubilado menor de 65 años con cónyuge a cargo verá su pensión pasar de 15.786,40 € a 17.586,05 € anuales (14 pagas), mientras que una pensión mínima sin cónyuge subirá de 12.241,60 € a 13.098,51 €.
Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez alcanzarán los 8.807,06 € anuales, frente a los 7.905,80 € de 2025. La pensión máxima también aumentará, pasando de 3.267,60 € a 3.356,40 € mensuales, con un tope anual de 47.009,62 €.
Esta medida busca proteger a los pensionistas más vulnerables y garantizar que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, consolidando un incremento histórico en los últimos años.
