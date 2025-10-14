Subida cuotas de autónomo para 2026: El Gobierno de Pedro Sánchez aumentará los impuestos entre 17 y 206 euros

Se avecinan nuevos cambios en el sistema de cotización de los autónomos en España de cara a 2026 después de que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez anunciara su intención de aumentar los impuestos entre 17 y 206 euros.

De esta manera, la tabla de cotización de cara al año próximo queda de la siguiente forma:

Tabla de cotización de los autónomos para 2026. / SPORT

Por qué se quieren aumentar las cuotas

La propuesta fue puesta sobre la mesa por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz y el objetivo es reajustar las bases de cotización y las cuotas correspondientes para reforzar el sistema de pensiones y adaptarlo a la nueva realidad poblacional en España.

Es sabido que el momento de la jubilación de la generación del 'baby boom' está cerca y la entrada masiva de pensionistas en el sistema podría llevarlo a la quiebra, ya que la curva poblacional indica que en el futuro próximo habrá menos cotizantes que personas con derecho a cobro tras el retiro.

Nuevas cuotas para los autónomos en 2026. / EP

La subida impositiva se aplicará en función de la base de cotización de cada profesional, una medida que puede afectar especialmente a los que se encuentran en un los tramos del medio. De esta manera, los que más cotizan sufrirán un incremento más potente, e incluso con tramos adicionales, que los que declaran menos ganancias cuya subida será menor.

Reacciones contrarias

La medida no ha hecho más que levantar ampollas entre el colectivo, ya que suele denunciar las condiciones que deben cumplir para poder desarrollar su trabajo en cuanto a impuestos y burocracia. Por eso, han pedido que los cambios se apliquen con la mayor precisión y proporcionalidad posibles.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a 6 de agosto de 2025, en Gijón, Asturias (España). / Jorge Peteiro - Europa Press

ATA, por ejemplo, ha valorado que si las medidas no se aplican con proporción, podrían afectar a la salud de muchos negocios con pocos beneficios, por lo que exigen que se implementen medidas de compensación, como mayor flexibilidad durante los primeros años de los nuevos autónomos.

Por su parte, la CEAT advierte de la necesidad de aplicar las medidas con progresividad y se suma a la petición de los elementos de reducción de la carga administrativa y facilidades.