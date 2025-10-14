Economía
Subida cuotas de autónomo para 2026: El Gobierno de Pedro Sánchez aumentará los impuestos entre 17 y 206 euros
El anuncio ha supuesto un impacto para las asociaciones que piden una aplicación progresiva y con mecanismos de compensación
Se avecinan nuevos cambios en el sistema de cotización de los autónomos en España de cara a 2026 después de que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez anunciara su intención de aumentar los impuestos entre 17 y 206 euros.
De esta manera, la tabla de cotización de cara al año próximo queda de la siguiente forma:
Por qué se quieren aumentar las cuotas
La propuesta fue puesta sobre la mesa por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz y el objetivo es reajustar las bases de cotización y las cuotas correspondientes para reforzar el sistema de pensiones y adaptarlo a la nueva realidad poblacional en España.
Es sabido que el momento de la jubilación de la generación del 'baby boom' está cerca y la entrada masiva de pensionistas en el sistema podría llevarlo a la quiebra, ya que la curva poblacional indica que en el futuro próximo habrá menos cotizantes que personas con derecho a cobro tras el retiro.
La subida impositiva se aplicará en función de la base de cotización de cada profesional, una medida que puede afectar especialmente a los que se encuentran en un los tramos del medio. De esta manera, los que más cotizan sufrirán un incremento más potente, e incluso con tramos adicionales, que los que declaran menos ganancias cuya subida será menor.
Reacciones contrarias
La medida no ha hecho más que levantar ampollas entre el colectivo, ya que suele denunciar las condiciones que deben cumplir para poder desarrollar su trabajo en cuanto a impuestos y burocracia. Por eso, han pedido que los cambios se apliquen con la mayor precisión y proporcionalidad posibles.
ATA, por ejemplo, ha valorado que si las medidas no se aplican con proporción, podrían afectar a la salud de muchos negocios con pocos beneficios, por lo que exigen que se implementen medidas de compensación, como mayor flexibilidad durante los primeros años de los nuevos autónomos.
Por su parte, la CEAT advierte de la necesidad de aplicar las medidas con progresividad y se suma a la petición de los elementos de reducción de la carga administrativa y facilidades.
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- ¿En qué comunidades autónomas es festivo hoy, lunes 13 de octubre?
- Niño Becerra, sobre el momento en el que la vivienda dejará de subir en España: 'Cuando la clase media no pueda pagar más
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias