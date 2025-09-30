Subida bestial de precios en los supermercados: estos son los productos que disparan su precio en 2025

No te lo estás imaginando: la cesta de la compra está siendo cada vez más cara en 2025. Y la OCU, a través de uno de sus estudios, ha desvelado cuáles han sido los productos que más han aumentado de precio este año, dejando una realidad sorprendente: 33% de subida de precios en los últimos cuatro años.

Los productos que más encarecen la compra

Según ha indicado la OCU, el café molido de mezcla se lleva la palma en lo que respecta a la subida de precios de productos de supermercados, con un incremento del 54% en 2025. Una auténtica barabaridad a la que le siguen otros tantos productos.

La subida de los productos frescos en el último año ha sido del 6,7%, con frutas y verduras subiendo una media del 8,2%, la carne un 7% y el pescado un 3,4%. En algunos productos concretos se desata la auténtica locura y muestra lo que está ocurriendo en los últimos años.

Por ejemplo, el plátano de Canarias ha aumentado su precio un 36%, el límon un 33%, los huevos medianos un 30%, el chocolate con leche un 29%, el filete de aguja de ternera un 22%... y así podríamos continuar con multitud de productos que favorecen a esa subida generalizada en la compra.

Son los menos, pero hay algunos otros productos que sí están reduciendo su precio. Esta lista la encabeza el aceite de oliva, cuyo precio ha bajado un 53% después de la crisis vivida, junto al azúcar con un 26% y otros productos como zumo de naranja, salmón y o leche condensada.

Pero, por norma general, hay un incremento generalizado en el precio de los productos básicos, que está favoreciendo a ese aumento paulatino pero brutal. Ahora pagamos un 33% más en la compra en el supermercado que en 2021.

Se trata de uno de los grandes problemas de los últimos años, con este aumento generalizado en la compra de productos básicos de alimentación, que la OCU ha querido mostrar.