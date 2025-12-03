Te suben el sueldo… ¿y cobras menos? El asesor fiscal que desmonta el gran mito del IRPF

Cuando nos llega la nómina a final de mes, suele ser uno de los momentos más esperados para cualquier persona trabajadora. Aún más cuando viene acompañada de una noticia positiva: un aumento de salario. Sin embargo, para muchos empleados esta alegría se ve empañada por una duda muy recurrente: ¿y si al subir el salario acabo cobrando menos por culpa del IRPF?

Se trata de un temor cada vez más extendido, que no es para nada nuevo, y que se alimenta del desconocimiento acerca de cómo funcionan realmente los tramos fiscales.

José Ramón López, conocido asesor fiscal por su cuenta @tu_blog_fiscal en redes sociales, ha arrojado luz acerca de una cuestión que inquieta a muchos de vosotros. De forma gráfica, expone un caso habitual:

"Si estás cobrando 20.200 euros brutos al año, tributas al 24%. Si pasas a cobrar 20.201 euros, técnicamente entras en el tramo del 30%". A primera vista, esto puede hacer pensar que todo tu sueldo comenzará a tributar a ese tipo más alto, generando una pérdida neta de ingresos.

Sin embargo, López desmiente un mito que se ha ido extendiendo cada vez más: "por un euro no pasas a pagar el 30% de tu salario. Eso te lo diría el típico enterado que no tiene ni idea", asegura con rotundidad.

Y es que el sistema fiscal español es progresivo: solo tributa al porcentaje más alto la parte de tu salario que supera el límite del tramo anterior.

De esta forma, si una persona cobra 20.201 euros, los primeros 12.450 euros tributan al 19%; la cantidad comprendida entre 12.450 y 20.200 euros tributa al 24% y únicamente ese euro adicional lo hará al 30%.

José Ramón termina explicando que, una vez que te aumentan el sueldo, "no suben los impuestos sobre todo tu salario, sino sobre la parte que excede". Así, es imposible pensar que por un euro más acabes tributando más.