PRECIO TABACO
Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora
Los precios entraron en vigor el 20 de diciembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 19 de diciembre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 20 de diciembre según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.
Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península
Cigarros y cigarritos - Euros/unidad
- Adrian Magnus 1808 Robusto (24). 9,35
- Adrian Magnus 1808 Toro (24). 9,95
- Adrian Magnus El Rey Toro (10). 29,50
- Adrian Magnus Leyenda Toro (10). 32,00
- El Viejo Continente Profane (20). 12,00
- Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Toro Secret Cask C (10). 19,00
Cigarros y cigarritos - Euros/envase
- El Viejo Continente #52 Maduro (el envase de 10). 20,00
- El Viejo Continente #56 Maduro (el envase de 10). 21,50
- El Viejo Continente #60 Maduro (el envase de 10). 23,50
- El Viejo Continente Selection Factory (el envase de 10). 99,25
Otras labores - Euros/unidad
- Terea Amber (20). 5,00
- Terea Classic Gold (20). 5,00
- Terea Classic Red (20). 5,00
- Terea Russet (20). 5,00
- Terea Sienna (20). 5,00
- Terea Soft Fuse (20). 5,00
- Terea Teak (20). 5,00
- Terea Turquoise (20). 5,00
- Terea Warm Fuse (20). 5,00
- Terea Yellow (20). 5,00
Picaduras de pipa - Euros/unidad
- Blaze Baba Gamma (200 g). 22,50
- Blaze Baba Gamma (50 g). 6,50
- Blaze Batluva (200 g). 22,50
- Blaze Batluva (50 g). 6,50
- Blaze Black Cinema Roll (200 g). 22,50
- Blaze Black Cinema Roll (50 g). 6,50
- Blaze Black Luv (200 g). 22,50
- Blaze Black Luv (50 g). 6,50
- Blaze Black Uber (200 g). 22,50
- Blaze Black Uber (50 g). 6,50
- Blaze Blowtus Dark (200 g). 22,50
- Blaze Blowtus Dark (50 g). 6,50
- Blaze Guavemente (200 g). 22,50
- Blaze Guavemente (50 g). 6,50
- Blaze Koka Koala (200 g). 22,50
- Blaze Koka Koala (50 g). 6,50
- Blaze Lemenciaga (200 g). 22,50
- Blaze Lemenciaga (50 g). 6,50
- Blaze Lim Hype (200 g). 22,50
- Blaze Lim Hype (50 g). 6,50
- Blaze Nana (200 g). 22,50
- Blaze Nana (50 g). 6,50
- Blaze Preach (200 g). 22,50
- Blaze Preach (50 g). 6,50
- Blaze White Heaven (200 g). 22,50
- Blaze White Heaven (50 g). 6,50
- Blaze Wiwi (200 g). 22,50
- Blaze Wiwi (50 g). 6,50
- Special Star American Blend Tabaco de Pipa (85 g). 6,95
Estos son los nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla
Otras labores - Euros/unidad
- Terea Amber (20). 3,50
- Terea Sienna (20). 3,50
- Terea Turquoise (20). 3,50
La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 20 de diciembre.
- Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”
- La insólita reacción de Cristóbal Soria tras el polémico arbitraje en la victoria del Real Madrid: 'Con la cara colorá
- Gonzalos Bernardos, economista: 'Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España
- Willy Bárcenas, tajante sobre su aparición en 'Torrente 6': 'La película lo va a petar
- Ana Peleteiro casi acierta el Gordo de la Lotería: 'No está mal al final
- Jordi Évole sale en defensa de Eduardo Casanova tras decir que tiene VIH: 'Gracias por elegirme
- Si tienes este tipo de contrato, el Estatuto de los Trabajadores es tajante: puedes pedir una indemnización
- Precio del euríbor hoy, 19 de diciembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados