Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 19 de diciembre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 20 de diciembre según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

Adrian Magnus 1808 Robusto (24). 9,35

Adrian Magnus 1808 Toro (24). 9,95

Adrian Magnus El Rey Toro (10). 29,50

Adrian Magnus Leyenda Toro (10). 32,00

El Viejo Continente Profane (20). 12,00

Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Toro Secret Cask C (10). 19,00

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

El Viejo Continente #52 Maduro (el envase de 10). 20,00

El Viejo Continente #56 Maduro (el envase de 10). 21,50

El Viejo Continente #60 Maduro (el envase de 10). 23,50

El Viejo Continente Selection Factory (el envase de 10). 99,25

Otras labores - Euros/unidad

Terea Amber (20). 5,00

Terea Classic Gold (20). 5,00

Terea Classic Red (20). 5,00

Terea Russet (20). 5,00

Terea Sienna (20). 5,00

Terea Soft Fuse (20). 5,00

Terea Teak (20). 5,00

Terea Turquoise (20). 5,00

Terea Warm Fuse (20). 5,00

Terea Yellow (20). 5,00

Picaduras de pipa - Euros/unidad

Blaze Baba Gamma (200 g). 22,50

Blaze Baba Gamma (50 g). 6,50

Blaze Batluva (200 g). 22,50

Blaze Batluva (50 g). 6,50

Blaze Black Cinema Roll (200 g). 22,50

Blaze Black Cinema Roll (50 g). 6,50

Blaze Black Luv (200 g). 22,50

Blaze Black Luv (50 g). 6,50

Blaze Black Uber (200 g). 22,50

Blaze Black Uber (50 g). 6,50

Blaze Blowtus Dark (200 g). 22,50

Blaze Blowtus Dark (50 g). 6,50

Blaze Guavemente (200 g). 22,50

Blaze Guavemente (50 g). 6,50

Blaze Koka Koala (200 g). 22,50

Blaze Koka Koala (50 g). 6,50

Blaze Lemenciaga (200 g). 22,50

Blaze Lemenciaga (50 g). 6,50

Blaze Lim Hype (200 g). 22,50

Blaze Lim Hype (50 g). 6,50

Blaze Nana (200 g). 22,50

Blaze Nana (50 g). 6,50

Blaze Preach (200 g). 22,50

Blaze Preach (50 g). 6,50

Blaze White Heaven (200 g). 22,50

Blaze White Heaven (50 g). 6,50

Blaze Wiwi (200 g). 22,50

Blaze Wiwi (50 g). 6,50

Special Star American Blend Tabaco de Pipa (85 g). 6,95

Estos son los nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla

Otras labores - Euros/unidad

Terea Amber (20). 3,50

Terea Sienna (20). 3,50

Terea Turquoise (20). 3,50

La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 20 de diciembre.