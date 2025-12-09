PRECIO TABACO
Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora
Los precios entraron en vigor el 6 de diciembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 5 de diciembe de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 6 de diciembre según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.
Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península
Cigarrillos - Euros/cajetilla
- Chesterfield Blue Duro. 6,10
- Chesterfield Label (20). 5,00
- Chesterfield Label 23. 5,60
- Chesterfield Label Largo (20). 5,10
- Chesterfield Original 100’s (20). 5,90
- Chesterfield Original 25’s (25). 6,80
- Chesterfield Original Blando. 6,00
- Chesterfield Original Duro. 6,10
- L&M Blue Blando. 5,75
- L&M Blue Label Duro. 5,85
- L&M First Cut. 5,55
- L&M First Cut 100´s. 5,25
- Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25
- Marlboro Crafted 23. 5,75
- Marlboro Crafted 35. 8,70
- Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50
- Marlboro Crafted KSB (20). 5,10
- Marlboro Gold 100’S. 6,00
- Marlboro Gold Duro. 6,25
- Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00
- Marlboro Red 100’S. 6,00
- Marlboro Red 40s. 11,70
- Marlboro Red Blando. 6,25
- Marlboro Red Duro. 6,25
- Marlboro Red KS 22. 6,70
- Marlboro Touch Azul. 6,00
- Philip Morris Filter King. 6,10
- Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90
Cigarros y cigarritos - Euros/unidad
- Eladio Diaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20). 10,95
- Eladio Diaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20). 8,95
- Eladio Diaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20). 9,95
- Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (10). 29,90
- Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (3). 29,90
Cigarros y cigarritos - Euros/envase
- JG Tradicion Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100). 3000,00
Picaduras de pipa - Euros/unidad
- Hookain Pumpgun Spy (200 g). 16,95
- Hookain Pumpgun Spy (50 g). 4,80
Estos son los nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla
Cigarrillos - Euros/cajetilla
- Chesterfield Label (20). 3,00
- Chesterfield Original Duro. 4,25
- L&M Blue Label Duro. 4,00
- L&M Red Label Duro. 4,00
- Marlboro Crafted KSB (20). 3,50
- Marlboro Gold Duro. 4,40
- Marlboro Red Blando. 4,40
- Marlboro Red Duro. 4,40
Picaduras de pipa - Euros/unidad
- Hookain Pumpgun Spy (200 g). 12,50
- Hookain Pumpgun Spy (50 g). 3,60
La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 6 de diciembre.
- Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética: '¡Qué horror!
- Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
- Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix
- Alfredo Duro, resignado y de 'bajón' por la situación del Real Madrid: 'Se te ríen en la cara
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Así puedes salir de tu empresa cobrando la indemnización y con el paro
- Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: 'Es un éxito
- Daphne Cañizares, pareja de Dani Carvajal: 'Me enamoré de Carvajal por su madurez, su forma de ser y su sentido de humor
- Eduardo Casanova desata el caos tras acudir a 'La Revuelta' y pone en un compromiso a Broncano: '¡Ay, que te cojo la churra!