PRECIO TABACO

Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora

Los precios entraron en vigor el 6 de diciembre

Cambios en el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora

Cambios en el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora

Emma Ferrara

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 5 de diciembe de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 6 de diciembre según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarrillos - Euros/cajetilla

  • Chesterfield Blue Duro. 6,10
  • Chesterfield Label (20). 5,00
  • Chesterfield Label 23. 5,60
  • Chesterfield Label Largo (20). 5,10
  • Chesterfield Original 100’s (20). 5,90
  • Chesterfield Original 25’s (25). 6,80
  • Chesterfield Original Blando. 6,00
  • Chesterfield Original Duro. 6,10
  • L&M Blue Blando. 5,75
  • L&M Blue Label Duro. 5,85
  • L&M First Cut. 5,55
  • L&M First Cut 100´s. 5,25
  • Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25
  • Marlboro Crafted 23. 5,75
  • Marlboro Crafted 35. 8,70
  • Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50
  • Marlboro Crafted KSB (20). 5,10
  • Marlboro Gold 100’S. 6,00
  • Marlboro Gold Duro. 6,25
  • Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00
  • Marlboro Red 100’S. 6,00
  • Marlboro Red 40s. 11,70
  • Marlboro Red Blando. 6,25
  • Marlboro Red Duro. 6,25
  • Marlboro Red KS 22. 6,70
  • Marlboro Touch Azul. 6,00
  • Philip Morris Filter King. 6,10
  • Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

  • Eladio Diaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20). 10,95
  • Eladio Diaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20). 8,95
  • Eladio Diaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20). 9,95
  • Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (10). 29,90
  • Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (3). 29,90

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

  • JG Tradicion Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100). 3000,00

Picaduras de pipa - Euros/unidad

  • Hookain Pumpgun Spy (200 g). 16,95
  • Hookain Pumpgun Spy (50 g). 4,80

Estos son los nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla

Cigarrillos - Euros/cajetilla

  • Chesterfield Label (20). 3,00
  • Chesterfield Original Duro. 4,25
  • L&M Blue Label Duro. 4,00
  • L&M Red Label Duro. 4,00
  • Marlboro Crafted KSB (20). 3,50
  • Marlboro Gold Duro. 4,40
  • Marlboro Red Blando. 4,40
  • Marlboro Red Duro. 4,40

Picaduras de pipa - Euros/unidad

  • Hookain Pumpgun Spy (200 g). 12,50
  • Hookain Pumpgun Spy (50 g). 3,60

La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 6 de diciembre.

Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora