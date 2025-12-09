Sube el precio del tabaco: esto es lo que costará fumar a partir de ahora

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 5 de diciembe de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 6 de diciembre según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarrillos - Euros/cajetilla

Chesterfield Blue Duro. 6,10

Chesterfield Label (20). 5,00

Chesterfield Label 23. 5,60

Chesterfield Label Largo (20). 5,10

Chesterfield Original 100’s (20). 5,90

Chesterfield Original 25’s (25). 6,80

Chesterfield Original Blando. 6,00

Chesterfield Original Duro. 6,10

L&M Blue Blando. 5,75

L&M Blue Label Duro. 5,85

L&M First Cut. 5,55

L&M First Cut 100´s. 5,25

Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25

Marlboro Crafted 23. 5,75

Marlboro Crafted 35. 8,70

Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50

Marlboro Crafted KSB (20). 5,10

Marlboro Gold 100’S. 6,00

Marlboro Gold Duro. 6,25

Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00

Marlboro Red 100’S. 6,00

Marlboro Red 40s. 11,70

Marlboro Red Blando. 6,25

Marlboro Red Duro. 6,25

Marlboro Red KS 22. 6,70

Marlboro Touch Azul. 6,00

Philip Morris Filter King. 6,10

Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

Eladio Diaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20). 10,95

Eladio Diaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20). 8,95

Eladio Diaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20). 9,95

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (10). 29,90

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (3). 29,90

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

JG Tradicion Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100). 3000,00

Picaduras de pipa - Euros/unidad

Hookain Pumpgun Spy (200 g). 16,95

Hookain Pumpgun Spy (50 g). 4,80

Estos son los nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla

Cigarrillos - Euros/cajetilla

Chesterfield Label (20). 3,00

Chesterfield Original Duro. 4,25

L&M Blue Label Duro. 4,00

L&M Red Label Duro. 4,00

Marlboro Crafted KSB (20). 3,50

Marlboro Gold Duro. 4,40

Marlboro Red Blando. 4,40

Marlboro Red Duro. 4,40

Picaduras de pipa - Euros/unidad

Hookain Pumpgun Spy (200 g). 12,50

Hookain Pumpgun Spy (50 g). 3,60

La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 6 de diciembre.