La subasta podría ser millonaria: en venta un reloj de oro que llevaba pasajero del Titanic

El RMS Titanic fue un transatlántico británico construido en los astilleros de Harland & Wolf, Belfast, en Irlanda del Norte. En su momento, esta fue la embarcación más grande y lujosa del mundo, superando al famoso Olympic.

No obstante, la fatídica noche del 14 al 15 de abril de 1912 se produjo el hundimiento del RMS Titanic. El barco realizaba su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, cuando colisionó con un iceberg en el norte del océano Atlántico.

Entre los pasajeros del Titanic estaban algunas de las personas más ricas del mundo. Aunque ha pasado más de un siglo desde la catástrofe, las reliquias del barco siguen siendo uno de los mayores reclamos en las subastas.

En la actualidad, la casa de subastas Henry Aldridge & Son pondrá a la venta una pieza que podría superar el millón de euros. La subasta se producirá este próximo sábado, 22 de noviembre de 2025.

Hablamos de un reloj de bolsillo fabricado en oro de 18 quilates. El objeto pertenecía a Isidor Straus, uno de los hombres más ricos que viajaba en el Titanic. Además, él y su esposa, Ida Straus, protagonizan uno de los mayores relatos de la embarcación.

La historia del matrimonio Straus ha sido representada en la mayoría de documentales y películas sobre la historia del Titanic. Esto incluye la famosa adaptación de James Cameron, que los representó como una de las parejas que decidió permanecer junta hasta el final.

Según los informes, el reloj de bolsillo Jules Jurgensen fue devuelto al hijo de Straus, Jesse. Las manecillas del reloj se detuvieron a las 2:20 de la madrugada, momento en el que se produjo el hundimiento del Titanic.

Además del reloj, la familia Straus conserva una carta escrita por Ida, explicándole a una amiga todos los detalles del transatlántico: "¡Qué barco! Tan enorme y tan magníficamente decorado. Nuestros camarotes están amueblados con el mejor gusto y con el máximo lujo", decía en el texto.