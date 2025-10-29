El streamer francés Amine aclara su vídeo con Lamine Yamal: "No soy idiota para sacarlo ahora cuando está rodeado de tanta polémica"

Lamine Yamal se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de comentarios que han generado un gran revuelo entre aficionados y medios. Todo comenzó con unas declaraciones controvertidas que hizo durante una retransmisión de la Kings League, en las que, en tono de broma, criticó al Real Madrid antes de el Clásico.

Tras todo lo ocurrido, el FC Barcelona ha decidido limitar la exposición mediática del canterano con el objetivo de reducir la presión mediática y evitar nuevos conflictos, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Posteriormente, surgieron los rumores de que el futbolista había concedido una entrevista al streamer AmineMaTue la semana pasada, después de que se difundiera un vídeo en el que Lamine le decía al francés: "Amine, es hora de volver al trabajo".

Sin embargo, el contenido fue cancelado justo antes de su publicación, y se especuló que la anulación se produjo de mutuo acuerdo con el club debido a la presión mediática que está sufriendo el de Rocafonda.

Aunque se esperaba que la supuesta entrevista se hiciera pública el martes, el youtuber ha desmentido los rumores y ha asegurado que "nunca hubo una charla" o un "stream" confirmado con el delantero.

"Tengo un vídeo con Lamine Yamal, pero no soy idiota para sacarlo ahora cuando está rodeado de tantas polémicas", ha declarado el francés.

Aminematue REVIENT sur la VIDÉO qu'il a FAIT avec Lamine Yamal 🇪🇸



" Ça voulait pas DIRE qu’en tout cas CE SOIR, il DEVAIT y avoir Lamine Yamal " 🤔 pic.twitter.com/8DgCQoT7iE — Le Meilleur De Twitch 👾 (@MeilleurDTwitch) October 28, 2025

Además, Amine ha negado rotundamente en redes sociales que el FC Barcelona haya pedido a Lamine Yamal cancelar una aparición promocional.

Hace unos meses, el streamer sufrió una suspensión en Twitch y perdió a sus suscriptores. Muchos creen que el francés ha elegido al futbolista del Barça para relanzar y reforzar su presencia mediática.