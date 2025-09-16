Una streamer alza la voz por los impuestos que paga en España: "Es que no hay forma"

Los impuestos en España son un tema recurrente de debate, pero en los últimos años quienes más han alzado la voz han sido los youtubers, influencers y streamers, al considerarse especialmente perjudicados por el modelo fiscal vigente. Como consecuencia, muchos de ellos optan por mudarse a Andorra, ya que se tributa mucho menos.

La última en quejarse ha sido la streamer venezolana Abril Daniela Ochoa Guerra, más conocida como Mictia, que actualmente reside en España. La creadora de contenido quiso compartir su punto de vista sobre los impuestos que debe pagar.

Primero de todo, la venezolana explicó que es muy difícil ganarse la vida siendo streamer en España: "No se puede vivir bien con 200 espectadores, y menos siendo autónoma".

"Para vivir en España, siendo extremos, creo que necesitas mínimo 1.000 espectadores porque con el IRPF, el doble impuesto y la seguridad social es imposible", confesó en su canal de Twitch.

En ese instante, gran parte de la audiencia del canal no comprendió la razón. La creadora de contenido aseguró que quienes se registran como autónomos ante las administraciones públicas terminan pagando una carga fiscal mucho mayor que la de la mayoría.

La streamer reconoció que entiende a todas aquellas personas que siguen viviendo en casa de sus progenitores: "Por eso mucha gente vive con sus papás porque es que no hay forma".

"Lo más conveniente es cuando trabajas, por ejemplo, como policía o para el Estado porque funciona muy diferente", señaló.

La opinión de la streamer venezolana no pasó desapercibida en redes sociales: "Esta gente quiere vivir sin trabajar", "Tiene razón con los impuestos" o "Los impuestos son progresivos, si ganas poco, pagas poco porcentaje".