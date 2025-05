La 'streamer' Alana Flores, que participará en 'La Velada del Año 5', desacredita su 'deepfake' sexual: "No tengo fotos haciendo eso"

Un 'deepfake' es un sistema de suplantación de identidad que usa la inteligencia artificial para cambiar los rostros de las imágenes o los vídeos por los de la persona que se quiera. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a la creadora de contenido y 'streamer' mexicana, Alana Flores, que ahora ha tenido que salir al paso para desmentir la autenticidad de unos archivos que corren por las redes sociales en los que se le ve teniendo relaciones íntimas.

Esta no es la primera ocasión que una persona famosa tiene que desmentir su participación en un vídeo de este estilo. Un claro ejemplo es la actriz Scarlett Johansson, que ha denunciado en diversas ocasiones ser víctima de este tipo de mal uso de la tecnología, aunque también lo han hecho Rosalía o Taylor Swift.

La joven ha publicado un vídeo visiblemente afectada en el que lee un comunicado expresando cómo se siente. También ha anunciado medidas legales en contra de las personas que han publicado el vídeo, a quien tiene completamente localizadas.

"Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales, que ha sido alterada, sea por IA, o sea por una persona", empieza el comunicado de la 'streamer' y presidenta del equipo de la Kings League, Raniza FC. También comenta que "esa imagen no es real. Nunca me la tomaron y nunca pasó". También revela que es algo que ya había vivido, pero que no ha podido quedarse en silencio porque esta vez supera cualquier línea roja.

"No tengo fotos ni vídeos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda. Ni tampoco tengo, ni he tenido Onlyfans, ni algo por el estilo", denuncia la de Monterrey, además de que pese a que pensaba que había tocado fondo muchas veces, cosas como estas demuestran que "todo siempre puede ser peor".

Comenta que incluso ha tenido que ir al médico porque empieza a afectarle de manera física y que está "atrapada en un círculo de odio que no llega a un fin nunca" y que pese a su trabajo con psicólogos y psiquiatras, a veces le cuesta avanzar "estando rodeada de tanta contaminación". En este sentido, la situación le ha llegado a replantearse cosas como lo de presidir un equipo de fútbol, seguir en las redes sociales o continuar con el boxeo. Denuncia también que "ha sido juzgada por cada uno de sus pasos", e incluso "por pasos que no tomó".

Así, termina el documento mencionando que sentía la necesidad de emitir el comunicado para frenar con esta espiral: "No tengo que defenderme de mentiras pero tampoco las voy a dejar pasar" y que se centrará en las próximas peleas que tiene que disputar próximamente.

Alana está previsto que se enfrente a la popular creadora española que publica contenido relacionado con el baloncesto, Ari Geli, el próximo 26 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.