Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityCuadro ChampionsReal Madrid vuelta ChampionsDónde ver Real Madrid - Manchester CityLeverkusen - ArsenalElecciones BarcelonaClasificación París-NizaEtapa 5 París-NizaJuan AyusoEric GarcíaAyusoIrán MundialHonda Aston MartinMetropolitano céspedPaco AlcácerVíctor FontXavi EspartCúando juega AlcarazRivales Barça ChampionsMbappé Ester ExpósitoClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 4 Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaVuelta Champions LeagueMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Dinero Barça ChampionsBoris BeckerRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"

Esta frase de Stephen Hawking explica por qué el silencio puede esconde mucho más de lo que aparenta

El científico británico Stephen Hawkings

El científico británico Stephen Hawkings

David Cruz

David Cruz

El físico teórico Stephen Hawking siempre será recordado como uno de los científicos más influyentes del último siglo, en parte gracias a sus investigaciones sobre el universo y los agujeros negros, que cambiaron la forma en que la ciencia entiende el cosmos, pero también dejó reflexiones profundas sobre la mente humana y la creatividad.

Si eres una persona muy callada, es posible que te interese recordar una de sus frases más citadas: "las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas".

Quizás parezca una idea más del físico teórico, pero con esta idea, Hawking destacaba el valor de la introspección y del pensamiento profundo frente a la necesidad constante de hablar o destacar públicamente.

Quién fue Stephen Hawking, uno de los mejores científicos de la historia

Stephen Hawking nació en Oxford en 1942 y desarrolló gran parte de su carrera académica en la Universidad de Cambridge, donde terminó convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la física moderna.

Cuando apenas tenía 21 años, fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a los músculos. Aunque le dieron pocos años de vida, Hawking consiguió vivir más de 50 años después del diagnóstico.

Si bien quedó paralizado y postrado en una silla de ruedas con el paso del tiempo, siguió investigando, enseñando y divulgando ciencia, empleando para ello un sintentizador de voz que fue uno de los rasgos más reconocibles del físico.

Noticias relacionadas y más

¿Quién no recuerda la teoría de la Radiación de Hawking, propuesta en 1974, a poco que haya estudiado un poco de física en el instituto? Una idea que revolucionó el estudio de los agujeros negros al mezclar conceptos de mecánica cuántica y relatividad general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mensaje de Héctor Fort a su pareja por pelear en 'La Velada del Año VI'
  2. Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
  3. El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera
  4. La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes
  5. Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  6. Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: 'Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30
  7. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 10 de marzo de 2026
  8. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y tranquiliza a los conductores españoles

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de marzo de 2026

Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"

Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"

Abre el hotel de Valdebebas junto al circuito de F1 y a la ciudad deportiva del Real Madrid: 2.000 euros por noche y vistas directas a 'La Monumental'

Abre el hotel de Valdebebas junto al circuito de F1 y a la ciudad deportiva del Real Madrid: 2.000 euros por noche y vistas directas a 'La Monumental'

Hacienda lo aclara: cuándo podrás seguir aplicando la reducción del 60% en el alquiler en la Renta

Hacienda lo aclara: cuándo podrás seguir aplicando la reducción del 60% en el alquiler en la Renta

Quiénes son Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, invitadas de 'El Hormiguero' para hoy, 11 de marzo

Quiénes son Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, invitadas de 'El Hormiguero' para hoy, 11 de marzo

El nuevo negocio de Eden Hazard: este es su mejor vino

El nuevo negocio de Eden Hazard: este es su mejor vino

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: estos son los productos que están arrasando

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: estos son los productos que están arrasando

Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça