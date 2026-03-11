SOCIEDAD
Stephen Hawking lo dijo claro: "Las personas silenciosas tienen las mentes más fuertes"
Esta frase de Stephen Hawking explica por qué el silencio puede esconde mucho más de lo que aparenta
El físico teórico Stephen Hawking siempre será recordado como uno de los científicos más influyentes del último siglo, en parte gracias a sus investigaciones sobre el universo y los agujeros negros, que cambiaron la forma en que la ciencia entiende el cosmos, pero también dejó reflexiones profundas sobre la mente humana y la creatividad.
Si eres una persona muy callada, es posible que te interese recordar una de sus frases más citadas: "las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas".
Quizás parezca una idea más del físico teórico, pero con esta idea, Hawking destacaba el valor de la introspección y del pensamiento profundo frente a la necesidad constante de hablar o destacar públicamente.
Quién fue Stephen Hawking, uno de los mejores científicos de la historia
Stephen Hawking nació en Oxford en 1942 y desarrolló gran parte de su carrera académica en la Universidad de Cambridge, donde terminó convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la física moderna.
Cuando apenas tenía 21 años, fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a los músculos. Aunque le dieron pocos años de vida, Hawking consiguió vivir más de 50 años después del diagnóstico.
Si bien quedó paralizado y postrado en una silla de ruedas con el paso del tiempo, siguió investigando, enseñando y divulgando ciencia, empleando para ello un sintentizador de voz que fue uno de los rasgos más reconocibles del físico.
¿Quién no recuerda la teoría de la Radiación de Hawking, propuesta en 1974, a poco que haya estudiado un poco de física en el instituto? Una idea que revolucionó el estudio de los agujeros negros al mezclar conceptos de mecánica cuántica y relatividad general.
