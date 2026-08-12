Starbucks estrena en España el Frappuccino que fue furor mundial en 2017

Starbucks estrena en España una de sus bebidas más recordadas. El Unicorn Frappuccino llega por primera vez a todas las tiendas de la cadena en el país y lo hace con fecha de caducidad marcada en el calendario: del 17 al 20 de agosto, ambos incluidos, o hasta agotar existencias.

La bebida no es una novedad para el resto del mundo. Starbucks la lanzó en 2017 en Estados Unidos, Canadá y México y el resultado fue inmediato. Miles de publicaciones inundaron las redes sociales gracias a un efecto muy concreto: su color cambia al removerla. Aquel lanzamiento se convirtió en uno de los más recordados de la marca y ahora, casi una década después, aterriza en las cafeterías españolas.

La receta combina una base cremosa con sabor a mango, un sirope azul de toque ácido, nata montada y un topping rosa y azul. El resultado visual es parte del atractivo: al mezclarlo, los tonos se transforman y generan ese efecto que disparó su popularidad en Instagram y TikTok hace años.

Starbucks apuesta así por una fórmula que ya conoce bien: ediciones limitadas que convierten una visita rutinaria a la cafetería en algo distinto. La marca lo plantea como el cierre de la temporada de verano, con una propuesta pensada tanto para el sabor como para la parte más visual de la experiencia.

El Oso Bearista, protagonista también del verano

El Unicorn Frappuccino no llega solo. Starbucks presenta a la vez una nueva edición de su Oso Bearista, el peluche coleccionable que se ha convertido en un habitual de sus lanzamientos estacionales. La versión de este verano estrena un diseño renovado, pensado para acompañar a las bebidas más coloridas de la temporada.

A diferencia del Frappuccino, el Oso Bearista no tiene una ventana de venta tan ajustada. Podrá adquirirse en todas las tiendas Starbucks de España mientras dure el stock, sin la limitación de los cuatro días marcados para la bebida.

La combinación de ambos lanzamientos responde a una estrategia habitual de la marca: unir un producto con recorrido viral contrastado a un merchandising que también genera conversación en redes. Starbucks lleva años apoyándose en este tipo de ediciones limitadas para mantener el interés de sus clientes más habituales y, de paso, atraer a quienes solo se acercan a sus tiendas cuando hay algo nuevo que probar.

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Quien quiera sumarse al fenómeno tendrá una ventana muy concreta. Cuatro días, del 17 al 20 de agosto, para comprobar en persona si el Unicorn Frappuccino cumple con la fama que arrastra desde 2017.