SPORTBIZ EUROPE 2026 reúne en Barcelona a más de 40 speakers internacionales para debatir el futuro del deporte

Del 6 al 9 de octubre de 2026, Barcelona acogerá la séptima edición de SPORTBIZ EUROPE, el congreso internacional de referencia en Sport Business organizado por Good Morning Sports en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

El evento se consolida como el punto de encuentro del sector, con un entorno distendido e inspirador que combina el networking presencial con acceso global a través de streaming. Cuatro días de contenido centrado en tendencias de la industria, innovación, transformación digital y el futuro del mercado deportivo.

EJES TEMÁTICOS Y SPEAKERS CONFIRMADOS

La programación 2026 abordará seis grandes áreas que marcan la agenda del sector: Fan Experience, Inspiring Brands (Sponsorships), Content & Platforms, Fan Engagement, AI in Sports, Innovation & Sportech. El programa incluye actividades especiales como el Welcome Cocktail en SALTS, sesiones de conferencias y keynotes, y field visits como el recorrido inmersivo por el FC Barcelona Museum. La edición 2026 reúne a más de 40 speakers de primer nivel de organizaciones como Euroleague Basketball, FC Bayern München, Olympics.com, MotoGP, FIBA, Johan Cruyff Institute y FC Union Berlin, entre muchas otras. Destacan figuras como Benny Bonsu (Chief Content Officer, Olympics.com), Harry Unwin (Head of Partnership Solutions & Insights, FC Bayern München) y la medallista olímpica Paula Leitón. La agenda completa está disponible en el sitio oficial del evento.

UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA INDUSTRIA

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"Creemos que las mejores ideas del deporte nacen cuando las personas correctas están en la misma sala. Eso es lo que construimos cada año en Barcelona." Laura Cordeiro Jáuregui, Director & Co-founder Good Morning Sports. "De los Juegos Olímpicos a la Euroleague, del fútbol europeo al motor. La diversidad de propiedades deportivas representadas en SPORTBIZ EUROPE 2026 refleja la amplitud de una industria que no deja de crecer." Patricio Baigorrotegui, Director & Co-founder, Good Morning Sports, organizadores de SPORTBIZ. Entre las organizaciones que habitualmente participan en SPORTBIZ se encuentran NBA, FIBA, LALIGA, Euroleague Basketball, FC Barcelona, Fórmula 1, Fanatics, TikTok, Juventus, Ironman Group, MotoGP, Comité Olímpico Internacional, Bundesliga y Premier League, además de numerosas ligas, federaciones, clubes, marcas, proveedores y empresas patrocinadoras del deporte.