SPORTBIZ EUROPE 2026 llega a Barcelona

SPORTBIZ EUROPE, uno de los congresos de sport business más relevantes del mundo, volverá a Barcelona con su séptima edición, que se celebrará del 6 al 9 de octubre en la Antigua Fábrica Estrella Damm. Tras seis ediciones en la ciudad, el evento se consolida como una cita imprescindible para una industria en constante expansión. En 2026 el mercado deportivo mundial se estima en 521.740 millones de dólares, creciendo a un ritmo del 5,3% anual, según Statista.

Con una mirada multideportiva y global, SPORTBIZ EUROPE reunirá durante cuatro días a referentes internacionales que lideran la estrategia de negocio de algunas de las organizaciones deportivas más influyentes del panorama mundial. A lo largo del congreso, los asistentes podrán conocer de primera mano las principales tendencias del sector, así como las formas en que la innovación y la tecnología están transformando la industria deportiva.

Además de su propuesta de contenido, el congreso se distingue por ofrecer un espacio de networking calificado e intercambio de conocimiento entre profesionales, marcas, clubes, ligas, federaciones y empresas vinculadas al ecosistema deportivo. En un entorno inspirador y descontracturado, SPORTBIZ EUROPE promueve la generación de vínculos y oportunidades de negocio con una perspectiva verdaderamente internacional.

“SPORTBIZ EUROPE es mucho más que un congreso: es una experiencia integral en la que se aprende, se debate, se conecta y se generan oportunidades reales de negocio. Barcelona se convierte en el escenario ideal para vivir conferencias, paneles, workshops, actividades de engagement y visitas a instituciones deportivas de primer nivel, en un formato diseñado para potenciar el networking y el desarrollo de nuevas relaciones profesionales”, destacó Laura Cordeiro, Co-Founder de Good Morning Sports y Directora de SPORTBIZ.

“La llegada de asistentes y speakers de distintos países nos permite construir un networking realmente calificado, con una visión global y multideporte, orientada al negocio y al desarrollo profesional. La edición europea en Barcelona se distingue por su énfasis en tendencias de marketing, contenidos e innovación, y ofrece un entorno idóneo para inspirarse junto a referentes de la industria”, señaló Patricio Baigorrotegui, Co-Founder de Good Morning Sports y Director de SPORTBIZ.

La edición 2026 contará con más de 50 oradores internacionales. El programa estará centrado en seis grandes temáticas que hoy marcan la agenda del sector: Fan Experience, Inspiring Brands (sponsorship), Contenidos y Plataformas, Fan Engagement, Inteligencia Artificial aplicada al deporte e Innovación & Sportech.

Entre las organizaciones que habitualmente participan en SPORTBIZ se encuentran el NBA, FIBA, LALIGA, Euroleague Basketball, FC Barcelona, Fórmula 1, Fanatics, TikTok, Juventus, Ironman Group, Moto GP, Comité Olímpico Internacional, Bundesliga, Premier League, entre muchas otras ligas, federaciones, clubes y empresas proveedoras y patrocinadoras del deporte.

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El congreso, organizado por Good Morning Sports, cuenta con el apoyo de Johan Cruyff Institute como socio estratégico y partner clave en la co-creación de contenidos de valor del congreso; B-BRUCE como Official Partner; Estrella Damm como cerveza oficial del evento; y el respaldo institucional de Barcelona Activa, Barcelona Turisme Convention Bureau, Consejo Superior de Deportes (PROAD), European Sponsorship Association, Barcelona Capital Náutica, afydad, Spain is Sport, ADESP, ATICCO y SEED.También se suman como partners y media partners marcas como SPORT, The Venue Bcn, TrendAgency, CM.com, SPECTATR.AI, Wa2Desk, BusForFun, PASTELS, Kappa, fcbusiness, CIOCoverage, Major Events International, El Mister, Sports Value y Sports & Events.