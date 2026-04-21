SPORT lanza ‘4 en campo’: el nuevo juego para poner a prueba el conocimiento culé

¿Recuerdas la MSN? Sport lanza una nueva propuesta digital, '4 en campo', un juego diseñado para conectar con la comunidad culé. Esta iniciativa nace como una herramienta estratégica para reforzar el posicionamiento del medio entre los aficionados blaugrana.

'4 en campo' propone un reto tan sencillo como adictivo: reconstruir alineaciones del Barça a partir de una selección de jugadores históricos. Una mecánica que conecta directamente con uno de los hábitos más comunes entre los seguidores: debatir, recordar y poner a prueba su memoria futbolística.

El lanzamiento de '4 en campo' representa, una oportunidad para reactivar y reforzar el posicionamiento de marca de SPORT dentro del ecosistema culé. El juego no es un pasatiempo cualquiera: está diseñado específicamente para una comunidad que vive el fútbol con una intensidad única. Su mecánica convierte en juego algo muy habitual entre aficionados. Por eso, lejos de ser un producto secundario, '4 en campo' se convierte en una extensión natural del posicionamiento de SPORT como medio de referencia para el barcelonismo.

Con este lanzamiento, el medio refuerza su ecosistema digital con un producto que no solo fideliza a su audiencia, sino que también amplía nuevas formas de interacción. '4 en campo' no es solo un juego: es una extensión natural de la pasión culé llevada al entorno digital.

Solo los verdaderos insiders del Barça, sabrán qué jugadores han compartido al menos un minuto en el campo.

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