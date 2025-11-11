Sorteo del 11 del 11 de la ONCE de 2025: todos los premios, horario y precio del cupón

El sorteo más especial de la ONCE ya ha llegado. El cupón del 11/11 tiene un coste de 6 euros y la posibilidad de ganar hasta 11 millones de euros.

Si participas en el sorteo extraordinario podrás ganar un primer premio de 11 millones de euros y hasta 11 premios de 1 millón de euros. Además, se repartirán 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del número principal premiado, 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de los números adicionales y más de 1.000.000 premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Los boletos se pueden comprar tanto físicamente como por internet o en la App oficial de JuegosONCE. Por esta última vía se pueden adquirir hasta las 21 horas del mismo día del sorteo.

¿Cuándo es el sorteo?

Este sorteo extraordinario de la ONCE se celebrará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 21:25 horas.

Premios del cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE

1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

premio de a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

premios de a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

premios de a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

premios de a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

premios de a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios adicionales del cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

premios de a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Cuánto dinero se lleva Hacienda sobre el premio del Sorteo

Según indica la página oficial, desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Por lo tanto, todos los premios inferiores a esa cifra estarán exentos de impuestos. En caso de superar la cantidad, se le aplicará una retención del 20%.